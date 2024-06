Más problemas para Mascherano: además de Enzo Fernández, otro campeón del mundo se bajó de los JJOO

La Eurocopa y la Copa América están en pleno desarrollo y prometen seguir dando un gran espectáculo hasta su finalización. Pero, una vez que se terminen, ambas el 14 de julio, no habrá mucho aire para extrañar el deporte, ya que en apenas un mes comenzarán los Juegos Olímpicos 2024. Si bien la inauguración está programada para el viernes 26 de julio, el fútbol tendrá inicio dos días antes, el miércoles 24.

Esa misma fecha debutará la Selección argentina de Javier Mascherano, frente a Marruecos en la ciudad de Saint-Étienne. Durante la semana hubo una buena y una mala noticia. Por un lado, se confirmó que Thiago Almada podrá integrar el plantel olímpico pese a su venta del Atlanta United al Eagle Football Group, sociedad dueña del Crystal Palace, Olympique Lyon y Botafogo, por 20 millones de dólares. Por el otro lado, Enzo Fernández confirmó que no estará disponible por la negativa del Chelsea a cederlo. En sintonía con esto último, se suma una nueva baja de uno de los campeones del mundo en Qatar 2022.

Se trata de Emiliano Martínez, quien había expresado su ferviente deseo de viajar a París para luchar por la obtención de la medalla dorada. Sin embargo, al no tratarse de una competencia organizada por la FIFA, los clubes no tiene obligación de prestar a sus jugadores a las federaciones nacionales. Por esta razón, al igual que hizo con otros futbolistas, el Aston Villa decidió no permitirle al Dibu sumarse a la lista de Argentina, pese a la advertencia que hizo: "Si tengo que pelearme con el club lo haré", había dicho el arquero antes del inicio de la Copa América.

Con la ausencia confirmada de Martínez, Mascherano intentará quedarse con otro guardametas de la Selección mayor. El mismo es Gerónimo Rulli, quien aún debe esperar el permiso del Ajax. Si desde Países Bajos le dan el ok, el exjugador de Estudiantes de La Plata se sumará al plantel y le disputará el puesto a Leandro Brey.

Los otros dos cupos mayores de 23 años ya están ocupados. Julián Álvarez y Nicolás Otamendi fueron autorizados por el Manchester City y el Benfica respectivamente para ir en busca del sueño olímpico. La Araña intentará conseguir el único título importante que le falta ganar en sus cortos 24 años de vida. El Kaiser, por su parte, puede que en París 2024 se despida de los colores celeste y blanco.