La tajante respuesta de Alfaro a Borja tras sus críticas a Costa Rica: "A esta altura de mi vida..."

Este viernes, a partir de las 19, Costa Rica y Colombia abrirán la segunda fecha del Grupo D de la Copa América. En la previa del partido, quien alzó la voz y le puso pimienta a un encuentro que puede comenzar a definir el futuro de ambos equipos, fue Miguel Borja.

El delantero apuntó contra Gustavo Alfaro por la performance de su equipo en el debut ante Brasil: "Lo vimos, todavía no lo hemos analizado, pero fue una Costa Rica que se intentó defender. Igual tenía un rival muy fuerte al frente que seguramente lo hizo someterse. Pero esperamos tener una Costa Rica que proponga más en este partido".

A un puñado de horas del inicio del encuentro, en su conferencia de prensa, el Lechuga no dudó en responderle al goleador de River. "Entrar en esa batalla de defensivo u ofensivo, no… A esta altura de mi vida elijo las batallas que quiero dar. Se dice que se necesitan dos años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar, yo tengo 61 años, ya aprendí a callar", comenzó.

Inmediatamente, Alfaro añadió: "Es muy fácil tirar tiros, quisiera ver cuántos entrenadores se animan a jugarle al quíntuple campeón del mundo con ocho Sub-23. No tienen idea del sacrificio que hacen estos chicos para defender lo que representan. Sienten un gran amor por la camiseta, tienen compromiso".

Para finalizar con su respuesta a Borja, el DT sentenció: "Yo no les digo a ellos que no entren a ganar. La ilusión es ganar un partido siempre, pero la actitud no se negocia. No se pueden garantizar resultados pero sí actitudes. Yo quiero defender con calidad no con cantidad. Podemos perder todos los partidos, lo que no podemos perder es la actitud. Quiero que mi equipo tenga la capacidad de transitar la incomodidad, de aprender a sufrir cuando no le salen las cosas".