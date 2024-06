Demichelis quiere a un volante creativo que la rompió en el fútbol argentino y se fue al exterior

Este miércoles fue sin dudas uno de los días más movidos en el mercado de pases de River Plate. El equipo que conduce Martín Demichelis retomará los entrenamientos el 1 de julio y espera ya tener cerrado algunos refuerzos para que se sumen bajo las órdenes del entrenador.

Más allá de que todavía el club no oficializó a ninguno, serían cuatro los futbolistas que habrían cerrado los dirigentes para la segunda parte del año. Adam Bareiro, Federico Gattoni, Franco Carboni y Jeremías Ledesma, son los fichajes con los que contaría el Millonario, pero no los únicos porque ahora se interesaron en un volante creativo argentino que está en el exterior.

De La Vega, el objetivo de River

(foto: archivo)

Se trata de Pedro De La Vega, futbolista formado en las inferiores de Lanús que fue transferido al Seattle Sounders de la MLS hace unos meses atrás. El equipo estadounidense pagó 7,5 millones de dólares por el 80% de la ficha del mediocampista que tiene 23 años.

River está en la búsqueda de un volante creativo y ya tuvieron algunos contactos por el ex Lanús que lleva pocos meses en Estados Unidos y que no jugó tantos minutos hasta el momento por algunas lesiones que le impidieron jugar a lo largo de este tiempo. Parece difícil que el conjunto de la MLS lo negocie porque es un jugador con mucho potencial por el que pagaron una cifra interesante en su momento.

De La Vega supo jugar en la Liga Metropolitana con River hace unos años atrás pero luego confesó porque no siguió: “Hice un año eso, al otro año me tenía que ir y no me animé. En 2015, yo estaba decidido a quedarme en Buenos Aires, pero cuando fui, por diferentes cosas, no quedé y no me dieron pensión: me dijeron que estaba completa. Puede ser que haya sido una excusa, cuando te quieren en realidad creo que te toman, pero bueno, fue un momento".