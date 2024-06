La revelación de Messi sobre el problema de salud con el que jugó ante Chile: “Vengo con dolor de garganta y fiebre”

En un tramo del partido entre la Selección argentina y Chile, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América, las alarmas se encendieron al ver a Lionel Messi elongando y algo molesto. El capitán fue atendido, siguió jugando y tras el partido expresó que se trata de una contractura por lo que llevó cierta tranquilidad pensando en lo que viene.

Mirá el video

Sin embargo, reveló una situación desconocida sobre su salud y que con el correr de los días seguramente dejará atrás: "Hace un par de días que vengo con dolor de garganta, con fiebre, quizás eso me pasó factura hoy también. Pero la molesta no es algo viejo ni algo que traía, simplemente una contractura. Veremos".

Acto seguido fue consultado sobre la posibilidad de rotar y descansar ante Perú (sábado a las 22): "Ver cómo se dan estos días, cómo me voy recuperando, pero sí , hoy dimos un paso importante para estar clasificados, pero son muchos partidos seguidos, muchos viajes, empezaremos a pensar en lo que se viene".

"Me molesta un poco, pero pude terminar jugando. Espero que no sea nada grave. Fue en el pique de la primera jugada. No sentí un pinchazo, se me puso duro. Me costó moverme con soltura por la molestia. Mañana (por hoy) veré cómo seguimos", agregó sobre el problema que no le permitió jugar con tranquilidad.

La presencia de Messi con los peruanos, entonces, estará sujeta a su evolución, algo parecido a lo que le ocurrió en Inter Miami, donde atraviesa una temporada con las lesiones y que incluso lo privaron de algunos de los últimos amistosos con la Albiceleste.