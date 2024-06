La fuerte revelación de Emiliano Díaz sobre cómo fue despedido con Ramón de Vasco Da Gama: "Todavía no puedo asimilarlo"

"Vasco da Gama informa que inmediatamente después del partido, Ramón Díaz y Emiliano Díaz ya no forman parte del cuerpo técnico. Rafael Paiva, entrenador de la selección sub-20, asume de forma interina", fue el posteo con el que el club brasilero informó, a través de las redes sociales, su decisión de cesantear a padre e hijo a finales del mes de abril.

En las últimas horas quien se refirió a esta situación fue Emiliano, ayudante de campo de Ramón. En su diálogo con Futbolaço Podcast, el hombre de 42 años rompió el silencio y reveló detalles de cómo él y su padre fueron echados de la institución a la que salvaron del descenso en la temporada 2023.

A la hora de apuntar contra Lúcio Barbosa, ex director general de Vasco Da Gama y contra la gestión de 777 Partners ,que es la Sociedad Anónima Deportiva dueña del equipo, manifestó: “Nos despidió, así es. Lúcio nos despidió. Le dije en la cara: me echaste por Twitter. Antes de hablar en la rueda de prensa, le hablé a la cara. Si ya no nos quieres, dímelo y se acabó. ¿Cuál es el problema?”

Los argentinos han recibido ofertas pero hasta el momento no definen cuál será su futuro.

“El fútbol no es así. Estoy seguro de que quería despedirnos mucho antes, tal como sucedió. Dijimos: 'No podemos seguir así'. Es la primera vez que esto sucede en la historia del fútbol. No hablás con el entrenador si quiere irse o no y lo ponés en Twitter”, añadió Emiliano Díaz.

Posteriormente, el hijo del riojano aseguró que no los dejaron despedirse de los futbolistas de Vasco: “Pasaron muchas cosas que nos entristecieron. Al día siguiente, cuando nos despidieron, dije: 'Déjenme despedirme de los muchachos'. No me dejaron entrar al TC. No me dejó entrar al TAC. Para mí fue una de las cosas más dolorosas que viví porque sabía que, en mi interior, había gente que realmente me quería”.

“No podía darles un abrazo ni decirles 'gracias'. No pude sacar mis cosas de allí. Salí como si hubiera matado a alguien. ¿Cometimos un error? Por supuesto que cometimos errores. ¿Jugamos mal? Por supuesto que jugamos mal. No le quito esta responsabilidad. Pero no se suponía que nos despidiera así, eso fue difícil. A día de hoy todavía no puedo asimilarlo”, sentenció Emiliano Díaz.