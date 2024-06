La difícil decisión que deberá tomar Sara en Deportivo Maipú

En cualquier otro momento, la incorporación de Sebastián Sosa sería un refuerzo de lujo. Por jerarquía y experiencia, al arquero uruguayo no le hace falta carta de presentación. Sin embargo, hay dos puntos que ponen en una encrucijada al entrenador Juan Manuel Sara con respecto al arco del Deportivo Maipú.

El primer ítem de la llegada del ex Vélez Sarsfield tiene que ver con su situación judicial tras el escándalo en Tucumán. El experimentado jugador charrúa fue imputado como "partícipe secundario por abuso sexual agravado" por la Justicia de esa provincia en el marco de la investigación que se lleva a cabo producto de la denuncia de una periodista de esa provincia. El Fortín lo dejó libre, y ante la imposibilidad de salir del país, el Cruzado fue la alternativa que terminó aceptando. Su fichaje, claro, generó malestar en una buena parte de hinchas que miran más allá del rendimiento dentro del campo.

¿Sosa le gana el puesto a Noce?

El otro tema que tiene que resolver el entrenador sí es netamente deportivo porque debe decidir si respalda a Juan Pablo Noce (de muy buen torneo) o le da el buzo con el número 1 a Sosa. Acá le aparece un problema puertas para adentro: ¿Cómo sacar a un jugador que respondió en la primera parte del torneo? Es cierto que el nombre propio del uruguayo tiene su peso, el tema es que las actuaciones del hoy titular son más que positivas (más allá del 0-2 reciente con Chacarita Juniors).

Mirando el panorama del equipo con respecto al mercado de pases, un arquero de renombre no hacia falta. Es más, la idea era traer un suplente ante la salida de Rehak que no ponga el grito en el cielo por no jugar. Sosa, claro, no llegó para ocupar ese rol. Decide Juan Manuel Sara.