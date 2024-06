El pedido de Diego Martínez al Consejo de Fútbol de Boca: dos nombres para un puesto a cubrir

Los jugadores de Boca disfrutan de sus últimas horas de vacaciones, en la previa del comienzo de una mini pretemporada que servirá como base para un agitado y complicado segundo semestre del año. Mientras eso sucede, el Consejo de Fútbol continúa con las negociaciones para reforzar el equipo.

Luego de abrochar la llegada de Gary Medel y cerrar de palabra la contratación de Tomás Belmonte, Diego Martínez fue contundente a la hora de referirse al puesto que desea reforzar. Teniendo en cuenta que Luis Advíncula es el único lateral derecho disponible tras la rotura de ligamentos de Lucas Blondel, el sector derecho de la defensa es una zona que preocupa al DT.

El futbolista de Unión es seguido de cerca por Diego Martínez. En el Tatengue fue compañero de Kevin Zenón.

Si bien Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo y hasta Marcelo Saracchi hasta han sido una rueda de auxilio a lo largo de la última etapa, el director técnico pretende sumar gente nueva y especialista en el puesto. Para esto, en las últimas horas les entregó a los miembros del Consejo de Fútbol las dos posibilidades que ha estado siguiendo para dicho lugar de la cancha.

Tripichio está en carpeta como posible refuerzo de Boca.

Los futbolistas que Diego Martínez tiene en cuenta como posibles refuerzos de Boca son Federico Vera y Nicolás Tripichio. El primero, de 26 años, viste los colores de Unión de Santa Fe. El segundo tiene 28 y tuvo varios pasos por las categorías formativas de la Selección argentina (Sub 15, Sub 17 y Sub 20). Actualmente se desempeña en Defensa y Justicia.

El objetivo del Xeneize es completar cuanto antes su plantel, para que los futbolistas nuevos puedan conocer a sus compañeros y amoldarse cuanto antes a la idea del DT. El principal objetivo, sin duda, es conquistar la tercera Copa Sudamericana de su historia. La llave de 16avos de final comenzará la semana del 17 de julio en Ecuador y culminará, en la Bombonera, la semana del 24.