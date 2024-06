El llamativo menosprecio de Claudio Bravo, arquero de Chile, al juego de Argentina

La Selección de Chile continúa sin poder ganar en lo que va de la Copa América. Tras el empate en el debut ante Perú y la derrota de este martes ante Argentina, la Roja no depende de sí misma para meterse entre los ocho mejores equipos de la competencia que se desarrolla en Estados Unidos.

Tras el partido que dejó al seleccionado chileno expectante sobre su futuro, quien alzó la voz fue Claudio Bravo. El arquero de 41 años, elegido por la organización del torneo como la figura del encuentro, sorprendió con su picante declaración ante los medios de comunicación.

Bravo fue elegido como la figura del partido ante la Selección argentina.

Para comenzar, sobre su análisis del encuentro, contó: “Nos convirtieron en una pelota parada, pero es aprendizaje y creo que debemos seguir mejorando. Estos son los partidos que ayudan de cara a futuro y esto ayuda a mejorar. Siempre está la posibilidad de clasificar en el último partido, tuvimos ocasiones ahora, pero esto es así”.

Posteriormente, minimizó la actuación de la Selección argentina en el MetLife Stadium: “Hay que darle mérito a Perú, ellos corrieron más que Argentina fue más intenso que ellos durante todos los pasajes del partido y eso te imposibilita el hecho de poder jugar como nosotros lo hacemos. Todos los equipos tienen ese grado físico. Creo que hoy igualamos las fuerzas con Argentina. Ellos tuvieron ocasiones y nosotros también”.

Para finalizar, Claudio Bravo sentenció: “La sensación no es buena porque la derrota no deja sabor positivo, teníamos el partido controlado, se desequilibra por una acción de balón parado, cuando tiene a la posibilidad de marcar y no lo haces pasa esto. Hay que estar siempre concentrado”.