El incómodo momento de Scaloni con un periodista que le había escrito por WhatsApp: “¿Quién te…?”

La Selección argentina selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa América, tras un trabajado triunfo ante Chile en el marco de la segunda fecha del Grupo A, que lo tiene primero y con serias chances de clasificar en esa posición a la segunda instancia.

El entrenador Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que confirmó una rotación para el próximo partido ante Perú y se mostró conforme con el resultado ante un rival al que le reconoció el plantel y la ejecución del mismo, en un partido que se tornó por demás complejo y que fue destrabado en el minuto 89 de la segunda parte con el gol de Lautaro Martínez.

En el marco de esa conferencia, Scaloni vivió un momento incómodo cuando decidió contestarle a un periodista que en la semana le había enviado un mensaje de texto mediante la aplicación Whatsapp, sorpresivamente para él.

Cuando el periodista tomó la palabra, comenzó a presentarse: "Aquí, Ezequiel Suárez de Dolores, provincia de Buenos Aires, del diario El Compromiso...". Scaloni lo reconoció inmediatamente y lo interrumpió para decirle: "Vos me escribiste un Whatsapp ¿Cómo tenés mi número? Ahora que te veo al cara... ¿Quién te pasó mi teléfono?".

El periodista había intentado responder: "Después te digo quién, un amigo en común. Después hablamos". El entrenador le respondió "No tiene que pasarte el teléfono". Pero el periodista retrucó: "No contestaste nunca. Pero el D se excusó: "Normalmente no contesto, pero con todo respeto".

Pasado el momento de tensión, el periodista le preguntó por cómo vivió el partido. "Un poco más tenso de lo normal porque el partido estaba lindo. Normalmente mantengo una cierta conducta en determinados momentos, pero por ahí... en un momento se lo dije al árbitro que tiene que entenderlo y me dijo que no había problemas".