La pícara respuesta de Scaloni a Mbappé tras su polemica valoración del Mundial: “No puede ser más…”

Kylian Mbappé despertó la polémica hace unas semanas atrás al decir que para él una Eurocopa tenía más dificultad que un Mundial: "Siempre lo he sentido de la misma manera, es una competición realmente muy complicada. Para mí, es más complicada que un Mundial, incluso pese a la presión que hay en una Copa del Mundo".

Desde ese entonces varios futbolistas salieron a responderle y la gran mayoría no coincidió con el flamante refuerzo del Real Madrid, pero ahora fue el turno de Lionel Scaloni que también opinó sobre el tema: "Son opiniones. La realidad es que no puede ser más importante una cosa u otra cuando no están los mejores. O sea, si juntamos títulos del mundo con los que no están en la Eurocopa, los sudamericanos que no están, no sé cuántos suman la verdad, Brasil tiene cinco, son diez en total. Entonces, bueno, es evidente que no hay potencias, Colombia es una potencia a nivel futbolístico, Ecuador está muy bien, Paraguay cada vez que va a los mundiales pone en dificultad a todo el mundo pero son opiniones y hay que respetarlas".

Si bien primero no nombró a Mbappé, luego si lo hizo: "Eso no quiere decir... Creo que fue Mbappé el que lo dijo, tiene su opinión y es respetable. Después, Modric dijo lo contrario y son los dos europeos; entonces son opiniones y no porque uno dé una opinión tiene que ir a misa. A partir de ahí, yo tengo la mía y es la que dije recién. Tampoco es que valga solo la mía, pero es evidente que más allá de todo lo que se diga, hay selecciones que cuando van al Mundial no solo animan sino también ganan. Y Chile también, que me olvidé de Chile. Chile cada vez que va al Mundial lo hace muy bien. Son selecciones que yo no me animaría a decir que no son de las mejores".

El DT de la Albiceleste también palpitó el cruce de esta noche frente a Chile por la segunda fecha de la Copa América: "Mañana es un partido de fútbol, como me parece que a lo mejor estamos ya poniéndolo demasiado en la alerta roja, es un partido de fútbol que hemos jugado muchos de esta característica y no creo que sea diferente a otros que jugamos. ¿Cómo se afronta el partido? Los jugadores saben que hay unos límites que no se pueden pasar, hay que hacerse responsable en cierto momento y no podemos dejar al equipo en inferioridad numérica. Pero eso no quita que si el partido se pone como pasó con Holanda nosotros en ese caso no podemos no afrontar el partido si se juega como se presenta. Y lo que sí, evidente, que hay unos límites que no se pueden pasar, porque no está bueno dejar al equipo con 10 jugadores, porque sabemos todo lo que implica, así que bueno, hay que afrontar el partido como se dé".

Y prefirió no dar indicios sobre el equipo que saldrá a la cancha: "Nosotros jugaremos con los jugadores que creemos que podemos afrontar el partido de la mejor manera. No cambiará nuestra formación en cuanto a jugadores según cómo jueguen ellos. Nosotros sacamos lo mejor y después, en base a cómo está el partido, nos vamos adaptando".