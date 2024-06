El dolor de Luka Modric en Croacia, tras el empate ante Italia que lo complica en la Euro: "El fútbol a veces es..."

Pocos futbolistas europeos se han ganado el cariño en este lado del mundo como Luka Modric. El futbolista de la Selección de Croacia se ha ganado el cariño internacional por su fútbol desplegado en el Real Madrid y por haber sido el abanderado de una generación de futbolistas que llevó a su país a competir siempre entre los primeros puestos.

Este lunes, Croacia enfrentaba a Italia con la obligación de ganar para no quedar complicada su presencia en los octavos de final del certamen, en el cual ya perdió por 3 a 0 ante España e igualó sorpresivamente por 2-2 ante Albania. Sin embargo y a pesar de la urgencia, no pudo más que rescatar otro empate, 1-1 ante la Azzurri que se clasificó segundo.

Durante el partido, Modric erró un penal pero marcó el gol que le daba la victoria y clasificación. Sin embargo, Italia lo empató sobre el final y dejó a Croacia muy complicada, con apenas dos puntos y -3 de diferencia. Está tercera en su grupo y puede aspirar como uno de los cuatro mejores terceros de la competencia. Para eso necesita que Eslovenia pierda por cuatro goles de diferencia con Inglaterra, que también caigan República Checa con Turquía y Georgia con Portugal. Además, debe haber un ganador en el partido entre Serbia y Dinamarca por cuatro tantos de diferencia. Es casi imposible.

La desazón de Modric tras quedar prácticamente eliminado. (Foto: EFE)

Lejos de esa versión de Selección de Croacia que fue finalista en Rusia 2018 y semifinalista en Qatar 2022, ahora Modric se lamenta de estar prácticamente eliminado. Tras el encuentro, señaló: "No sé qué decirte, el fútbol a veces es cruel, se volvió a demostrar, pero es lo que hay. No merecíamos este gol, no sé de dónde sacó el árbitro ocho minutos para prolongar".

Luego, fue consultado sobre si este empate fue el resultado más doloroso en la Selección, y sin dudar se refirió a la eliminación en cuartos de la Euro 2008. "Es difícil superar el partido contra Turquía en 2008, pero quizás este esté muy cerca. Sin duda es un día triste para nosotros y para la selección croata", señaló.

Por último, Modric evitó renunciar a la Selección sabiendo que aún no está matemáticamente eliminado, aunque reconoció que a sus 38 años ya comienza a dar sus últimas funciones: "Llegará un momento en el que tendré que parar, pero todavía no sé cuándo. De momento, seguiré. Sólo quiero agradecerles sus elogios".