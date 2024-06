¿Se terminó la paz? El tenso cruce entre Leclerc y Sainz, que pone en alerta a Ferrari y la Fórmula 1

Un nuevo cruce entre Charles Leclerc y Carlos Sainz generó que Ferrari tenga que salir a dar explicaciones por lo ocurrido en el GP de España de F1. Es que, cuando promediaba la competencia, el español realizó una maniobra muy ajustada para superar al monegasco y esto generó que se tocarán, por lo que el local tuvo que ir recto por la escapatoria ´para evitar un mal mayor.

Mirá el video

Inmediatamente, en comunicación con el equipo, Charles expresó: "Carlos me cerró" y Sainz se quejó. "Me ha tocado y hemos chocado. Me ha empujado fuera. Ha tocado mi rueda trasera derecha, así que claramente, estaba por delante", aseguró el madrileño en un mensaje por radio que iba más dirigido hacia dirección de carrera.

Sin embargo esto no quedó ahí y, una vez finalizada la carrera, Leclerc fue a buscar a su compañero al lugar del pesaje para pedirle explicaciones por lo hecho. Ante esto, Sainz explicó: "Salí al ataque porque teníamos un neumático nuevo. Tuve la oportunidad y adelanté a Leclerc. Esta vez no sé de qué se queja.

Lechler, en tanto, repitió que no jugó limpio y lo culpó por complicar su carrera: "No fue una pelea justa al principio, especialmente después de decidir en la sesión informativa que quería trabajar en la gestión de neumáticos. Carlos me adelantó al final de la recta, un riesgo que no debería haber corrido teniendo en cuenta que también me dañó el alerón delantero".

Los dichos de ambos, acompañados por rostros serios y molestos, causó la inmediata reacción del director del equipo, Frédéric Vasseur, quien aclaró: "Hubo un pequeño contacto entre Leclerc y Sainz, que no nos hizo perder mucho. ¿Leclerc dice que la maniobra de Sainz dañó su coche? No vimos ningún daño en el coche, creo que se quejó de perder medio segundo o un segundo en ese momento, pero podemos encontrar otros diez ejemplos en los que perdimos un segundo durante la carrera".