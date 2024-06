La noticia sobre Andy Murray que impacta al tenis: fue operado de un quiste espinal

El británico Andy Murray se perderá el que iba a ser su último Wimbledon tras someterse a una operación en la médula espinal como consecuencia de la lesión que sufrió en el torneo de Queen's esta semana. Según "The Telegraph", tendrá que estar seis semanas de baja, lo que complica también su posible presencia en los Juegos Olímpicos, que comienzan el próximo 26 de julio.

Murray se tuvo que retirar tras cinco juegos en su partido de segunda ronda de Queen's frente a Jordan Thompson, por un problema en la espalda que le inmovilizaba la pierna derecha. El jugador aseguró tras el encuentro que llevaba conviviendo con este dolor desde la gira de tierra batida, pero que aumentó antes del encuentro y que desearía "no haber saltado a la pista".

La lesión, la segunda importante del año tras romperse los ligamentos del tobillo en marzo, provoca que Murray no pueda despedirse de Wimbledon. Pese a que no ha puesto una fecha definitiva para su retirada, el tenista dijo que no planea jugar más allá de verano y que retirarse en Wimbledon o en los Juegos sería "ideal".

Murray es dos veces ganador de Wimbledon, en 2013 y 2016, siendo el primer británico en levantar el título desde Fred Perry en 1936. Además, en estas pistas ganó la medalla de oro para Gran Bretaña en individuales en los Juegos de Londres.