La estrella italiana que expresó el deseo de jugar en Boca: "Hablé con De Rossi y me dijo que..."

En la actualidad es Edinson Cavani, pero antes fue Daniele de Rossi, quienes han cumplido el sueño de ponerse la camiseta de Boca tras realizar exitosas carreras en el exterior. Hay otros tantos que también lo sueñan, pero si bien es algo complejo que puedan venir al país, no dudan en manifestar sus ganas.

Lorenzo Insigne expresó el deseo de jugar en Boca.

En esta oportunidad fue Lorenzo Insigne, exjugador del Napoli y de la selección italiana, quien lo expresó. El actual futbolista del Toronto FC de la MLS, fue consultado sobre la chance de jugar en el fútbol argentino y no dudó: "Sí, me gustaría. La Selección de Diego (Maradona). Pero ahora tengo 33 años, estoy muy viejito. Nunca se sabe".

Luego, en la misma línea, agregó: "La hinchada argentina es como la napolitana: muy calurosa y sobre todo la de Boca. Me gusta su hinchada como a Daniele (De Rossi). Lo llamaban Tano ahí. Una gran hinchada. No miro los partidos por el horario, pero me gustaría jugar en Boca".

"La Bombonera es un estadio increíble. He hablado en la selección algunas veces con Daniele y me dijo que es una hinchada es increíble", sentenció el campeón de la última Eurocopa y dos veces campeón de la Copa Italia, que tiene como ídolo a Diego Maradona ya que gran parte de su trayectoria fue en Napoli.