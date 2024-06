El enojo de Bielsa con la Conmebol antes del debut de Uruguay en la Copa América

La Selección argentina no es la única que se ha quejado del estado de los campos de juegos asignados por la organización de la Copa América. Marcelo Bielsa piensa lo mismo y una clara muestra de ello es que salió del hotel donde concentra la Selección de Uruguay con el objetivo de encontrar mejores canchas ya que no está conforme con el predio de la Universidad de La Florida.

El Loco estuvo por más de dos horas buscando una mejor alternativa, aunque no pudo conseguirla. Según informan fuentes cercanas a la delegación, los directivos habían pegado el grito en el cielo ya que entendían que los futbolistas no merecían entrenarse en el lugar asignado por la calidad del césped.

Niños de todas las escuelas públicas del país escribieron cartas para los jugadores.#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/mW8u5jsYWT — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 22, 2024

De hecho, la AUF informó que el plantel no utilizará el predio para moverse ayer y los futbolistas solamente realizaron trabajos en el hotel. La celeste debutará con Panamá, el domingo a las 20, en el Hard Rock Stadium de Miami y si bien no está confirmado, existe un posible once titular que buscará comenzar con victoria este certamen.

Rochet; Nandez, Ronald Araújo, Maxi Olivera y Matías Viña; Valverde, Bentancur o Ugarte, Nico de la Cruz; Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araujo, sería el equipo y en el banco quedarían futbolistas con mucho peso en la Celeste, como De Arrascaeta, Josema Giménez y Luis Suárez.

Una preocupación en Uruguay ocurrió con la designación del referí chileno Piero Maza para el partido contra Panamá. Esto por el recuerdo del match por Eliminatorias en Barranquilla, el último año. Los Cafeteros metieron un gol luego de que la pelota pegó en el brazo de James Rodríguez (capitalizó Matheus Uribe). El VAR no llamó al juez para revisar el fallo.