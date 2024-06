La bronca de Franco Colapinto tras perder la pole por apenas seis milésimas en la F2: "Estoy caliente, la con..."

Franco Colapinto tuvo otra actuación destacada en la Fórmula 2 y estuvo muy cerca de lograr su primera pole. El argentino finalizó tercero en la clasificación del GP de España, a solamente seis milésimas del mejor, Paul Aron. De esta manera, el de Pilar largará octavo en el Sprint de mañana (9.15am) y desde la segunda fila en la Feature Race del domingo (6.35am).

Mirá el video

Luego de la sesión, Colapinto habló con ESPN y no pudo ocultar su bronca, pese al gran resultado conseguido: "Estaba para hacer la pole, no para pelear. Estoy muy caliente. En el último sector las gomas de atrás estaban muy sobrecalentadas. Tenía muy poco grip atrás".

"La última vuelta hice una buena curva 10, estaban mucho mejor las gomas. Salí patinando un poco de la 10, y cuando doblé en la 12 no tenía gomas atrás, no tenía nada de grip y perdí un montón de tiempo. Igual en la última curva perdí otra décima más", agregó visiblemente molesto.

Acto seguido, se olvidó de las cámaras y soltó todo: "No puede ser, por siete milésimas... La con... de su madre. No sé cuánto es, pasar el cambio un poquito después. Entonces cuando perdés la pole por eso... Estoy muy contento, pero muy caliente. Voy a estar contento en un rato, pero ahora estoy enojado conmigo porque la verdad que tendría que haber hecho la pole".

Además explicó que su salida al pasto se dio por el enojo: “Pasé por la línea, vi el tiempo, vi que quedé segundo y no miré más para adelante. Estaba a las puteadas adentro del casco, menos mal que no tenía la radio abierta. No miré más para adelante y me fui al pasto. Menos mal que lo salvé porque ya veo que hacía una bandera roja y me sacaban el tiempo, lo último que me faltaba”.