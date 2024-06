El palazo del DT de Canadá al árbitro venezolano de Argentina-Canadá: "No cobró foul porque tenía miedo de que..."

Jesse Marsch brindó una conferencia de prensa en la que dejó muchos títulos. El entrenador de Canadá pidió que sancionen a la Selección argentina por haber entrado tarde a jugar el segundo tiempo, elogió a Lionel Messi y también se quejó por una falta que el VAR revisó por un posible penal.

La jugada ocurrió en el minuto 70 cuando Lisandro Martínez cruzó con su pierna derecha a Jacob Shaffelburg, quien se derrumbó ante el pedido desesperado de sus compañeros para que revise la jugada ya que el árbitro, Jesús Valenzuela, no cobró nada y la tecnología corroboró que había sido fuera del área por lo que desestimó la pena máxima.

Al respecto. el DT no se guardó nada y apuntó contra el venezolano: "Lamentablemente no pudimos empatar ni obtener el penal. No quiero hablar del árbitro, pero fue falta. Después podemos decidir si fue dentro o fuera del área, pero fue 100% una falta. El motivo por el que el árbitro no la cobró fue porque tenía miedo de que fuera un penal".

Sobre el reclamo por el ingreso tarde, señaló:"Más allá de eso, yo me aseguré de que mis jugadores supieran que ellos iban a idear un nuevo plan y básicamente rotaron un poco más a tres, pero aún así lo solucionamos". Y mientras esperaba otra pregunta, dijo: "Argentina debería ser multada. ¿Okay? ¿Lo escribieron (a los periodistas)? Multada".

Para cerrar, se refirió al partido de Lionel Messi y lo elogió: "Creo que hemos tenido un buen plan de partido (contra el juego de Leo) y hemos ejecutado muchas cosas bien, pero es tan bueno que sigue haciendo buenas jugadas. Las dos pelotas que dio en los dos goles creo que son de clase mundial".