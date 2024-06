Independiente Rivadavia y un mercado de pases en el que no puede fallar

Independiente Rivadavia enderezó el rumbo en la Liga Profesional de la mano de Martín Cicotello. Sacó 7 de 15 puntos, logró una solidez defensiva que no había tenido en la Copa de la Liga (fue el equipo más goleado) y encontró una base de jugadores para empezar a crecer. Así y todo quedó en el debe la generación de juego y el ataque, algo que intentará potenciar en el mercado de pases.

Cicotello arrancó sacando 2 puntos de 18 posibles y su continuidad se puso en duda sobre el cierre de la Copa de la Liga. Los dirigentes entendieron que con una minipretemporada y más tiempo para trabajar, el DT iba a poder darle su impronta, o por lo menos darle una solidez a un plantel corto, golpeado anímica y futbolísticamente. En estas 5 fechas de la liga argentina, encontró una manera para mejorar algunos aspectos, pero de momento no le alcanzan para salir del descenso.

Independiente arrancó fuerte el mercado de pases cerrando a Sebastián Villa, que es la gran inversión que hace el club y la carta de ataque principal que tendrá Cicotello en el segundo semestre. Desequilibrio, pelota parada y jerarquía futbolística. Siguiendo con lo que incorporará la Lepra, el objetivo es cerrar a un arquero, un defensor central y un delantero de área de nivel para que sean titulares. Al ser un mercado desfasado en comparación con otras ligas, y que los futbolistas priorizan ofertas del exterior, el delantero centro llegaría días previos a la fecha 6 frente a Gimnasia de La Plata, que se jugaría en la tercera semana de julio.

Cicotello ganó 3 partidos, empató 3 y perdió 7.

Iván Villalba, defensor central paraguayo de 29 años que viene de Sportivo Luqueño, y Fredy Vera, extremo paraguayo de 26 años que viene de Sportivo Ameliano, están a nada de ser refuerzos. También llegará un lateral por derecha, un carrilero por izquierda, dos volantes internos/creativos y 2 atacantes más. Los dirigentes, con Sebastián Peratta como mánager a la cabeza, saben que no pueden fallar en la elección porque la situación deportiva y en las tablas aprieta cada vez más.

Hoy por hoy Martín Cicotello piensa en el 5-3-2 para el segundo semestre, aunque con más variedad y profundidad, sobre todo por las bandas, la idea es ir cambiando los esquemas para ser un equipo más pragmático y no ser tan predecible como lo terminó siendo en los últimos partidos.

La Lepra necesita 48 puntos en total para salvar la categoría. Ya tiene 15 y le faltan 33 puntos más de 66 en juego. Para sacar el 50% de los puntos, el equipo de Cicotello necesita jugadores que se pongan la camiseta y rindan. No hay tiempo para especulaciones.

Elordi y Benegas, lejos

Juan Manuel Elordi había tenido muchas conversaciones con los dirigentes mientras Delfín (Ecuador), su actual equipo, estaba participando en la Copa Sudamericana. Tras quedar eliminado, los directivos avanzaron pero el representante del futbolista frenó las negociaciones y hoy el lateral está casi caído.

Leandro Benegas estuvo muy cerca de arreglar en junio, pero desde Colo Colo no están seguros de dejarlo salir y el delantero no quiere forzar su salida. Otra negociación difícil, ya que la Lepra no lo va a esperar mucho más. Juan Manuel Elordi cada vez más lejos.

Un campeón dijo que no

Los dirigentes llamaron a Iván Váldez para repescarlo y que vuelva a vestir la camiseta azul. Rodolfo De Paoli en su momento no lo quería y por eso pasó a préstamos a Sportivo Ameliano. El conjunto paraguayo va a jugar los 16avos de la Copa Sudamericana y por eso el mediapunta agradeció, pero avisó que no retornará ahora.

Desvinculaciones

Después de un flojo mercado de pases en diciembre y enero, ya desde marzo que se vienen hablando de desvinculaciones. Franco Di Santo fue el primero en rescindir contrato. Emmanuel Más, Nehuén Paz y Joaquín Arzura fueron apartados semanas atrás y ya no forman parte del club. En las últimas horas se sumaron a esta lista Joel Soñora, que el cuerpo técnico se cansó de que no termine bien físicamente las semanas, y Mauro Maidana, que el capitán y campeón pidió salir por una buena oferta desde lo económico que le llegó desde Venezuela. Mariano Monllor, al ver que iban a traer otro arquero, terminó cerrando en Ferro en la Primera Nacional. Mauro Maidana se va al fútbol venezolano.

En las próximas horas, y a medida que se cierren algunos refuerzos, más jugadores van a salir y otros dejarán de ser considerados.

Matías Reali y su salida