El presidente del Al Ittihad reveló el verdadero motivo por el que echó a Gallardo: "Cometió errores inaceptables"

La experiencia de Marcelo Gallardo por Arabia está cerca de concluir. Si bien resta que se haga oficial, el Muñeco dejará de ser el entrenador del Al Ittihad y el nuevo presidente de la institución, Louay Nazer, explicó los motivos de la decisión que tomaron sobre el futuro del ex entrenador de River y estos tienen que ver con el conflicto que mantuvo con Karim Benzema.

En una conferencia de prensa, el titular expresó: “La temporada pasada, Gallardo cometió errores importantes al pedir la destitución de Karim Benzema. Esto es completamente inaceptable para el proyecto Al-Ittihad. He pedido al departamento jurídico que estudie esta cuestión y se tomarán las medidas necesarias".

Louay Nazer, el nuevo presidente del Al Ittihad de Arabia.

Luego, en la misma línea, Nazer dejó en claro que el ex Real Madrid no se irá: “No puede irse al Al Hilal, el entrenador Gallardo fue en contra de muchas de nuestras indicaciones, y tenía exigencias inaceptables como la marcha del jugador Karim Benzema, que es una parte esencial de nuestro proyecto deportivo. Benzema, como ya he dicho, no se irá del Al Ittihad y seguirá con nosotros”.

“Hemos iniciado la búsqueda de un nuevo entrenador para la próxima temporada después de que decidimos rescindir el contrato y tenemos dos o tres opciones, y eso no lo puedo revelar porque hay contratos asociados. Actualmente estamos estudiando los expedientes de tres entrenadores extranjeros, y elegiremos a uno de ellos para ficharlo en el próximo periodo”, agregó.

Por último, aseguró: “Con ellos nuestras elecciones serán inteligentes y no impondremos al entrenador nombres que no quiera. Todos seremos compatibles. Pretendemos cerrar rápidamente el expediente del nuevo entrenador para empezar a consultar con él futuros acuerdos”. Gallardo dirigió al equipo en 33 encuentros, con 15 victorias, cuatro empates y 14 derrotas.