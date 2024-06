La tajante autocrítica de Romero tras la derrota de Boca ante Platense: "No logramos tener..."

Platense le ganó 1-0 a Boca como local, con gol de Mateo Pellegrino, y le propinó la segunda derrota al equipo de Diego Martínez en el presente campeonato de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). En el conjunto visitante se fue expulsado Marcos Rojo a los 36 del primer tiempo por doble amarilla, lo que condicionó el trámite.

La diferencia pudo haber sido más abultada, pero un poco la defensa y otro poco el arquero Sergio Romero terminaron cerrando el resultado y hasta dándole la oportunidad al Xeneize de empatarlo, chance que tuvo Briasco sobre el final y desperdició.

Sobre el final del partido, primero en el césped del estadio Ciudad de Vicente López y luego a la salida de los vestuarios, el arquero dejó su definición del partido y se lamentó por la merma en el rendimiento. "Hay que seguir. Esperemos que no nos lamentemos los puntos perdidos más adelante, es la segunda vez que pasa, también contra Atlético Tucumán", señaló.

"Lamentablemente en el último tiempo contra equipos luchadores, nos cuesta un poco más. En La Bombonera no se nos hace tan difícil. Hay que seguir, no podemos bajar los brazos por un partido. Nos queda Vélez todavía y la Copa Argentina para terminar el primer tramo del año", agregó.

Ya en la zona mixta, Romero analizó el partido y contó su malestar por el resultado. "La calentura de no poder ganar. No poder conseguir dos o tres victorias consecutivas que sería algo muy importante para nosotros. Pero sabemos que esto es fútbol y a veces suceden estas cosas. Tenemos que ya comenzar a pensar en lo que viene, nos quedan los últimos dos partidos del semestre, que tenemos que ganarlos", agregó.

Finalmente, reconoció que la expulsión no condicionó el desarrollo del partido sino el mal juego del equipo. "Si vos te ponés a pensar nosotros hemos jugado muchos partidos con un hombre menos y hemos sacado el resultado adelante. Cuando no tiene que ser, no tiene que ser. El partido desde un principio fue trabado. No logramos tener el juego fluido que hemos tenido en partidos anteriores. Llegar con facilidad al arco rival, hoy nos costó bastante. La cancha no estaba en buen estado tampoco. Nos vamos con una derrota que duele pero siempre pensando en positivo, que en lo que viene que tenemos que sacar las cosas adelante."