Alcaraz ganó y lanzó una advertencia a su próximo rival, Stefanos Tsitsipas: "Todavía no me ha..."

El tenista español Carlos Alcaraz tuvo una actuación impecable ante el canadiense Felix Auger- Aliassime, a quien derrotó por 6-3, 6-3 y 6-1, y se metió en los cuartos de final de Roland Garros. El número 3 del mundo, mostró un alto nivel de principio a fin ante un rival que en ningún momento pudo encontrar respuestas para contrarrestar sus golpes.

En el siguiente partido enfrentará al griego Stefanos Tsitsipas, quien este domingo dio una muestra de carácter ante el italiano Mateo Arnaldi y dio vuelta un partido que tenía muy cuesta arriba para imponerse por 3-6, 7-6(4), 6-2 y 6-2. En los últimos enfrentamientos entre ambos, que fueron cinco, siempre ganó Alcaraz.

Aprovechando este historial, el español dejó una frase sobre el griego en conferencia de prensa tras la victoria. "Los partidos que he jugado contra él han ido muy, muy bien. No me ha ganado todavía ningún encuentro y eso quiere decir que tengo un poco la manera de jugarle. Ha pasado tiempo desde el último enfrentamiento. El head to head no quiere decir que le vaya a ganar, él ha aprendido de los partidos que hemos jugado. Siempre digo que de las derrotas se aprende mucho más que de las victorias, entonces él habrá aprendido qué hacer contra mí, seguro que saldrá de una forma diferente. Yo estaré concentrado e intentaré hacer las cosas buenas que he hecho en los encuentros anteriores. Será un partido muy exigente tanto física como mentalmente", expresó.

Carlos Alcaraz se despide del público en París. (Foto: EFE)

Luego, habló sobre su rendimiento en lo que va de Roland Garros: "Desde primera ronda yo ya me veía que podía competir contra los mejores, que podía hacer un gran resultado aquí en el torneo, pero conforme van pasando los días y las rondas, el nivel va aumentando, y la confianza también, que es muy importante. El brazo está ya prácticamente olvidado, cada vez me voy encontrando más cómodo con el nivel de mi derecha. A medida que pasas rondas te vas encontrando mejor, más cómodo, con un nivel bastante bueno y ahora mismo sigo pensando que puedo estar a la altura de los mejores y de hacer un buen papel aquí".

Finalmente, Alcaraz sentenció: "Hay que valorar todos los resultados. Llegar a cuartos de Grand Slam está muy bien, pero si pensamos que solamente es un buen resultado, nos quedamos en un nivel mediocre, seremos un jugador mediocre. Nosotros siempre queremos más. Llegamos a cuartos de final y ya estamos pensando qué podemos hacer en el partido para llegar a semifinales. Nosotros buscamos ganar el torneo, lo que no sea ganar el torneo deja un sabor agridulce".