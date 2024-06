Sin lucir, pero con mucha efectividad, Boca venció a Almirante Brown y avanzó a los octavos de final

Boca avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina tras vencer por 2 a 1 a Almirante Brown en Mendoza. Al equipo de Diego Martínez le costó acomodarse ante un rival que lo incomodó en buena parte de la primera mitad y al que pudo derrumbar gracias a su enorme jerarquía que, esta noche, si marcó la diferencia.

Manteniendo el orden y aprovechando cada momento para intentar sorprender, el elenco que dirige el Indio Bazán Vera no se achicó ante la enorme jerarquía de un xeneize que necesito de un rato de lucidez para ponerse en ventaja. Hasta ese momento no pudo imponer su juego y buscó sorprender con pelotas largas, algo a lo que no está acostumbrado y se notó.

Lo de Almirante estaba siendo muy bueno y, de hecho, el gol de Boca llega luego de una contra que no puede concretar por falta de compañía. El fondo xeneize recuperó, Cristian Medina encaró y metió un pase justo para que Miguel Merentiel saque un remate cruzado que venció la resistencia de Ramiro Martínez.

Almirante sintió el golpe y, en apenas dos minutos del complemento, Boca tuvo la chance de aumentar tras una jugada de Zenón, que sacaron en la línea, y luego Cavani tuvo un remate que tapó con mucha seguridad Martínez. Esto fue un anticipo de lo que ocurrió minutos después y que terminó de romper el partido.

Es que, tras un grueso error, Equi Ferández la robó, Merentiel corrió solo desde la mitad de la cancha y asistió a su compañero de ataque para que la empuje y marque el segundo, algo que ya se veía venir. A partir de ese momento ambos DT movieron los bancos para renovar piernas, y cuando Boca intentaba manejar las acciones, llegó un aviso inesperado.

Un centro cruzado cayó al área de Boca, Lautaro Di Lollo jamás notó que Pomelo Vera estaba detrás y el talentoso volante metió un lindo cabezazo para el 2 a 1 parcial. Luego, con más ganas que juego, intentó llegar al empate pero no logró su cometido y Boca es quien sigue en el certamen federal y Talleres de Córdoba será su próximo rival.

Los datos del partido