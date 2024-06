La lista de Los Pumas para los test matches con Francia y el motivo de la ausencia de Isgró

Felipe Contepomi dio a conocer los nombres que integran su primera convocotario de Los Pumas para la ventana de amistosos de julio, en donde el combinado nacional se enfrentará en dos ocasiones a Francia (una en el Estadio Malvinas Argentinas) y una frente al representativo uruguayo. La gran sorpresa es que el mendocino Rodrigo Isgró, figura de Los Pumas 7s no fue citado, meintras que Juan Martín González, de gran nivel, tampoco aparece en la lista por motivos de descanso.

Rodrigo Isgró podría jugar un hipotético cruce de cuartos.

La nota de la jornada se dio con la ausencia de Rodrigo Isgró. Es que recientemente se confirmó que World Rugby rechazó la apelación presentada por la Unión Argentina de Rugby para reducir la pena (es de cinco partidos) que recibió el nacido en Mendoza Rugby tras haber realizado un violento contraruck ante Francia en la Gran Final de Madrid. Claro que su no citación tiene una explicación clara: un jugador suspendido no puede ser convocado, por ende, descontaría igual los dos partidos con Francia (no el de Uruguay porque ya estaría abocado al plantel de Pumas 7s). En ese caso, podría reaparecer para un hipotético cruce de cuartos de final.

Los Pumas convocados para la ventana de julio. (Prensa UAR)

Otro que no estará presente será el mendocino Juan Martín González, que tuvo una temporada extraordinaria en Saracens y en esta ventana descansará. El que sí estará presente será Gonzalo Bertranou, que ya se convirtió en una pieza clave del seleccionado argentino.

Los Pumas jugarán ante Francia el sábado 6 de julio en nuestra provincia a partir de las 16 y una semana más tarde enfrentarán al mismo rival en el Estadio José Amalfitani (Vélez), también a las 16. El duelo ante Uruguay se jugará en el estadio Domingo Burgueño Miguel (Campus de Maldonado) en condición de visitante.