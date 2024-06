La historia de Cuti Romero: de casi dejar el fútbol a la consagración en Qatar

Cristian “Cuti” Romero es uno de los jugadores de mejor nivel en la Selección argentina y así lo demostró, sobre todo, en el amistoso que jugó frente a Ecuador, el domingo 9 de junio. En esa victoria albiceleste por 1-0, el Cuti brilló como tiempista y zaguero, como habitúa, pero además gestó una gran jugada individual en la que asistió a Ángel Di María para el único grito argentino. Si algo le faltaba a su juego, lo mostró a solo días de la Copa América 2024. El mundo del fútbol lo llenó de elogios y un ex bicampeón de América con la selección lo consideró el “mejor 2 de la historia del fútbol argentino”. Buen momento para recordar que Romero estuvo cerca de abandonar el deporte, envuelto en frustraciones tanto en su club como en los seleccionados juveniles.

En la Copa América 2021, Romero se ganó la titularidad. (Foto: archivo)

En una entrevista, días atrás, el exdefensor Sergio Vázquez, que fue campeón de Copa América en 1991 y 1993 y jugó el Mundial de Estados Unidos 1994 con la camiseta argentina, no se ahorró elogios para con el defensor de 25 años. “Es el mejor número 2 de la historia del fútbol argentino. Estamos en presencia de alguien que puede salir jugando, que la puede reventar, que tiene presencia y que, si tiene que pegar, te pega. Con la edad que tiene es un pibe que te da confianza cuando le llega la pelota”, dijo, ubicando a Romero por encima de leyendas de la talla de Óscar Ruggeri, Roberto Perfumo o Roberto Ayala.

Más allá de si lo es o no, los halagos al Cuti Romero son completamente adecuados. Pero no siempre los recibió. De niño, sí fue todo viento en popa para el cordobés, que comenzó a jugar en San Lorenzo de su ciudad, hasta que Talleres puso su atención sobre él y lo fichó para sus categorías juveniles. Pero de adolescente empezaron los contratiempos: la T lo dejó libre a los 16 años y el Cuti consideró realmente dejar el fútbol. Hasta que su papá, Quinto, fanático de Belgrano de Córdoba, se encargó de conseguirle una prueba en el Pirata. Por suerte para la familia Romero, quedó. Pero de todas formas su crecimiento allí fue más lento de lo que esperaba. Fue capitán de la Selección agentina Sub-20 en los Juegos Sudamericanos de 2017, pero en su equipo todavía no tenía mucho rodaje.

En Belgrano, el Cuti solo jugó 19 partidos. (Foto: Selección Argentina)

Y al año siguiente, las mayores angustias de su carrera. En 2018 no fue citado al Mundial Sub-20, pese a haber sido parte del proceso. Y en ese mismo año, en el que no gozaba de la consideración que hubiera deseado en Belgrano, tuvo un conflicto con los dirigentes. Había llegado una oferta desde el Genoa de Italia y Romero quería aprovechar la oportunidad de emigrar al Viejo Continente. Pero en el Pirata no se alegraron de la noticia. De hecho, según contó el propio jugador un tiempo atrás, lo cuestionaron y mucho: “Los dirigentes de Belgrano me tiraron mucha mierda y me dijeron muchas cosas. Cuando vine al Genoa me dijeron que a los tres meses iba a volver a buscar trabajo acá (en Córdoba). Yo no jugaba, me quería ir y nunca entendí el porqué”.

Cuti contaría que llegó a pensar en retirarse. Pero un consejo de su entonces entrenador, Esteban “Teté” González, lo tranquilizó: “Antes de partir para el estadio, en el hotel que concentrábamos, me agarró (González) y me puso en el escalón más bajo de la escalera, una muy alta, y me dijo: `Vos hoy estás acá y ¿ves toda esta escalera? Vos la podés subir hasta el fondo, logrando muchísimas cosas, pero solo depende de vos. Hoy empezás y va a depender de vos llegar hasta acá y frenarte o llegar hasta arriba´. Siempre recuerdo ese consejo que me dio”, reveló una vez Romero. Y se lo tomó en serio: llegó más alto de a lo que, tal vez, el propio Teté se refería. Sus primeras dos temporadas en Genoa fueron buenas, pero pésimas comparadas con las siguientes.

3 títulos en 31 partidos: el exitoso paso de Romero por la selección. (Foto: archivo)

En 2020, fue cedido al Atalanta, también de la Serie A (la Juventus había comprado su pase, pero lo dio a préstamo). Y en esa temporada brilló como nunca y se consolidó en la élite: fue el jugador que más pelotas recuperó (237), el que más duelos aéreos ganó (122) y elegido el Mejor Defensor de la liga. Como consecuencia, el Tottenham pagó 50 millones de euros por él en 2021, convirtiendo a Romero en el defensor argentino más caro de la historia. Solo unos meses antes, Lionel Scaloni lo había citado por primera vez a la Selección argentina. El nacido en Villa Carlos Paz fue figura en sus primeros partidos y enseguida se volvió una pieza clave del equipo. El DT lo esperó pese a sus lesiones y Romero fue uno de los mejores jugadores de la Copa América 2021, donde Argentina fue campeón. Desde entonces, lo conocido: el Cuti, fundamental en la selección y campeón de la Finalísima y la Copa del Mundo 2022.

Atalanta fue el lugar donde elevó drásticamente su nivel. (Foto: @SerieA_ES)

En septiembre del año pasado, en un duelo frente a Ecuador por las Eliminatorias sudamericanas, Romero recibió su primera gran ovación de parte de los fanáticos albicelestes. Fue el mejor de aquella victoria 1-0 y el estadio Monumental por primera vez coreó: “¡Olé, olé, olé, olé… Cuti, Cuti!”. Fue después de ese triunfo y esa consagración personal que su mamá reveló una anécdota. En una entrevista radial, Rosa contó: “Una vez se acercaba mi cumpleaños (16 de abril) y 20 días antes me llevaron a ver diferentes viviendas. Creía que se trataba de una casa que Cuti quería comprar para él. Yo no tenía casa propia y cuando me iba mostrando, me preguntaba si me gustaba. Yo estaba encantada, era una casa a estrenar muy linda, toda amueblada. Hasta que de repente me dice: `Esta casa es mi regalo de cumpleaños, má´. Hasta hoy recuerdo ese día y no puedo seguir, me emociono…”. Cristian “Cuti” Romero y la razón por la que es uno de los más admirados de la Selección argentina… no solo en el verde césped.