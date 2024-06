La advertencia de Scaloni a la organización de la Copa América, a horas del debut: "Dicen que va a mejorar, ojalá esté bien"

Lionel Scaloni dijo presente en la conferencia de prensa del día previo al debut de la Selección argentina en la Copa América. Este jueves, desde las 21, la Albiceleste verá acción en el torneo continental ante su par de Canadá, en el marco de la primera fecha del Grupo A, y el DT se refirió al estreno en la competencia que ya ganó en 2021.

El escenario elegido para que los campeones del mundo enfrenten al seleccionado canadiense es el Mercedes Benz Stadium. La casa del Atlanta United albergará el partido inaugural de la competencia y, a 24 horas del pitazo inicial, el estado del césped no es el óptimo para un duelo de estas características.

Mirá el video

Al respecto, el DT de la Selección argentina advirtió: "El piso no lo pisé, lo vi de afuera. El cuerpo técnico vino esta mañana. Vamos a esperar porque dicen que va a mejorar, vamos a esperar un día. Lo han cambiado ayer, porque es sintético. Tienen estas cosas, la verdad que hacen todo muy rápido. Ojalá esté bien, por el bien del fútbol".

Sobre cómo llega la Argentina a la Copa América, Scaloni expresó: "Estamos con las ideas claras y sabiendo de las dificultades que tiene este torneo. Intentaremos poner lo mejor posible, lo que creemos que es lo mejor para el equipo en este momento. Será una Copa América muy difícil, como lo es siempre. Estamos preparados para lo que viene".

Al ser consultado sobre el equipo titular para el partido ante Canadá, Scaloni sentenció: "El equipo lo tengo, no tengo dudas. Se los voy a dar esta tarde a ellos, todavía no lo saben. Están todos disponibles para el partido de mañana, van a jugar los que veamos mejor. Me puedo equivocar, pero pensamos siempre en poner lo mejor. Conmigo siempre juega el que está mejor.