El DT de Canadá adelantó la fórmula que aplicará para intentar frenar a Messi: "La clave es estar..."

La Selección argentina comenzará mañana a defender la corona obtenida en 2021 ante Canadá, que por primera vez jugará la Copa América. Este encuentro será el que levantará el telón de una nueva edición del certamen continental y Jesse Marsch, DT del equipo norteamericano, no solo palpitó el debut si no que reveló cómo marcarán a Lionel Messi.

"Hemos impulsado la mentalidad y el nivel de entrenamiento porque sabemos que eso es lo que necesitamos para un torneo como este. Tenemos un alto nivel de respeto por el equipo, la calidad de sus jugadores... nos hemos preparado mucho individualmente", detalló y dejó en claro que se trata de una enorme posibilidad de crecimiento debutar con los campeones del mundo.

El DT canadiense contó cómo marcarán a Messi.

"No vemos esto como lo buena que es Argentina. Lo vemos como una oportunidad para crecer, para ser mejores y para demostrarnos a nosotros mismos lo buenos que podemos ser", argumentó el DT y reveló el plan para frenar al astro: "Messi no es sólo su calidad, su jerarquía, sino también su capacidad para moverse en el juego, en la cancha... La clave es estar consciente de dónde está y asegurarse de que no esté en espacios abiertos, que podamos cerrar espacios y tratar de ponérselo difícil".

Sobre el equipo que pondrá en cancha, el entrenador mantendría el once que igualó con Francia días atrás: "Si hay cambios en la alineación, no habrá muchos, porque creo que el grupo ya ha crecido". El probable, entonces, sería con Crépeau; Johnstone, Bombito, Cornelius, Davies; Buchanan, Koné, Eustáquio, Millar; Larin, David.

Canadá jugó dos partidos en la última ventana de amistosos FIFA contra dos equipos del grupo D de la Eurocopa, como lo son Países Bajos y Francia. Los neerlandeses golearon por 4-0 a los norteamericanos, mientras que contra los galos empataron sin goles.