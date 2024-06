Ceremonia inaugural de la Copa América 2024: qué artista cantará y a qué hora será

La nueva edición de la Copa América comenzará este jueves y antes del partido inaugural entre la Selección argentina y Canadá habrá una ceremonia de apertura con Feid como principal protagonista. El reggaetonero colombiano también conocido como Ferxxo, que ya logró meterse en el top 20 global de Spotify y Billboard, es el elegido para llevar a cabo el espectáculo a partir de las 20, una hora antes del inicio del partido.

A través de un posteo en sus redes sociales, la organización del torneo continental confirmó su presencia: "Feid traerá el Ferxxocalipsis a la ceremonia de apertura de la Conmebol Copa América USA 2024".

Mirá el video

Feid expresó su alegría a través de las redes sociales: "Quiero compartirles una noticia muy espectacular y es que el Ferxxo va a estar cantando en la inauguración de la Conmebol Copa América. A toda la gente que sigue mi música y no va a poder estar en el estadio, los quiero invitar a ver todo mi show a través de las redes sociales de la Copa América. La vamos a pasar muy bien", dijo en un video.

Luego del show de apertura se dará comienzo oficialmente a la nueva edición del certamen continental, con el partido entre la Selección argentina (última campeona y defensora del título logrado en la edición de Brasil 2021) y su par de Canadá.

De esta manera se dará el puntapié inicial a la segunda edición de la Copa América que se disputará en Estados Unidos. La primera tuvo lugar en 2016, en el marco de la edición del centenario del torneo. Chile, tras ganarle a la Albiceleste por penales, alzó el trofeo.

Quién es Feid

Ferxxo animará el acto inaugural de la Copa América. (Foto: Instagram @feid).

Salomón Villada Hoyos, conocido como Feid o Ferxxo, es un cantante, compositor y productor discográfico colombiano que nació el 19 de agosto de 1992 en Medellín, Colombia. En el inicio de su carrera, se destacó por componer canciones como "Ginza" de J Balvin, "Mamita" de CNCO y "Secretos" de Reykon.

Su explosión llegó en 2017, cuando lanzó su disco debut titulado "Así como suena", que le permitió ingresar a una lista de Billboard por primera vez. Este jueves, a partir de las 20 en el Mercedes Benz Stadium, podrían sonar varios de sus canciones más famosas, como Ferxxo 100, LUNA, Sorry 4 that much y Castigo, entre otras.