Qué decían los padres de Lorenzo Somaschini sobre su decisión de ser piloto con 9 años: “Al principio creíamos que era muy chico para competir”

Dos meses antes del trágico accidente que terminó con la vida de Lorenzo Somaschini, el pequeño Lolo desbordaba de entusiasmo por dar sus primeros pasos en el motociclismo con solo 9 años. Y días antes de su primera vez en pista, en la 1ª fecha del Campeonato Argentino de Superbike en la divisional Junior Cup, a bordo de una Honda Twister 250cc, el "chico maravilla", como lo llamaban en el mundo motor, le dio una entrevista al diario La Capital de su Rosario notal, de la que también formaron parte sus padres.

Consultados por la decisión de autorizar a su hijo a competir a bordo de una moto, Alfredo Somaschini remarcó: "Esto de correr se fue dando poco a poco, esa es la realidad”. Y agregó: “Al principio sólo buscaba que anduviera en motos con todos los elementos de protección, nada más”.

El dolor del instructor de Lorenzo

"Quienes lo entrenaban siempre destacaban sus cualidades. Creíamos que era muy chico para competir, pero bueno, el tiempo fue pasando y ahora lo veremos en pista”, destacó el padre de Lolo. Y sobre el inminente debut en la pista del emblemático autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, decía: “El objetivo es terminar la carrera. Esta actividad demanda mucho tiempo y es todo nuevo para nosotros, porque no venimos del palo. Lo apoyamos en todo, pero a la vez sabe que tiene obligaciones como cumplir con la escuela y practicar”.

“Quien más insistió para que Lolo corriera fue Diego Pierluigi (expiloto y su instructor). Siempre le vio condiciones, pero nosotros sólo lo llevábamos a su academia para que aprendiera a andar en motos”, explicó Alfredo.

Una de las últimas entrevistas de Lorenzo

“Sabemos que es el más chico de la divisional. Pero como en nuestro país no hay una categoría menos, no quedó otra que suba a Junior Cup, que son motos de 200 y 250 cilindradas”, aclaró en aquel entonces el padre de Lorenzo Somaschini. Y sobre el sueño de Lolo de llegar a correr en MotoGP, respondió: “Sólo Dios lo sabe. Nosotros vamos a acompañarlo en todo lo que podamos, porque no es fácil. Se requiere de sponsor. Pero esto recién empieza. El final o techo no lo sabemos ni ponemos. Por ahora solo disfrutamos verlo feliz”.