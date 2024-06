Qué decía Lorenzo Somaschini de ser piloto con solo 9 años: "La primera vez que me subí a una moto sentí velocidad y alegría"

Iba a cuarto grado. Pero una pasión por las motos heredada de familia lo llevó a dividir el tiempo entre pruebas y tarea escolar con cilindradas y curvas con tan solo 9 años. "Hubo veces en que no podía practicar con la moto por el colegio, aunque siempre mis papás trataron de que siga vinculado a esta actividad. Saben que me apasiona y me ayudan mucho. Hay veces que debo reprogramar dictados o pruebas. En ese sentido, la escuela me ayuda un montón", le contaba Lorenzo Somaschini al diario rosarino La Capital hace tan solo dos meses, en abril de este año.

Increíblemente, fue una de las últimas entrevistas que dio quien era llamado piloto prodigio. "Un día mi papá me llevó al súper o a cargar nafta, no me acuerdo bien, pero dimos una vuelta en una 125cc que era de mi abuelo y me encantó. Ahí me agarró eso que no sé cómo explicarlo. Me gustó mucho y bueno...me empezaron a fascinar las motos y acá estoy, listo para correr", reveló sobre el nacimiento de su pasión por las motos. "¿Qué sentí? Velocidad y alegría, a pesar de que íbamos despacio. Me imaginaba corriendo. Tendría dos o tres años. Era muy chiquito. Fue la primera vez que anduve en una moto y me encantó. Sentí mucha alegría de verdad.", agregó.

La máquina con la debutó en el Superbike Argentino por esos días era una Twister 250cc. "Está buena y anda bien. Será mi primera temporada en el certamen argentino, que es muy difícil porque hay pilotos de experiencia y son casi todos más grandes que yo", contaba Lorenzo con gran expectativa.

"Sé que soy el más chico de la categoría. Al menos por ahora eso parece, ja. ¿Cómo me veo en mi primera carrera oficial? Con ganas. Sé que correré por primera vez de manera formal. Pero ya entrené en otras motos y me siento bien para mi debut en el torneo argentino. Será duro, pero iré con muchas ganas a Buenos Aires", vaticinaba.

"¿Cómo vivo la previa? En líneas generales, bien. Pero a la vez sé que me falta mejorar y encontrarle la vuelta para poner el punto muerto a la moto. Lo practicamos, aunque a veces sale, y otras no. Más allá de eso, la moto andará bien, y fuerte", detallaba Somaschini.

Sus ídolos en el motociclismo

"Veo las carreras de MotoGP, Moto2 y Moto3. Me gusta ver a esos pilotos porque son los mejores. Como referentes tengo a Pecco Bagnaia (bicampeón de MotoGP) y Valentino Rossi, que ya no corre más pero todos los conocen. Cuando veo esas competiciones me imagino corriendo ahí, mi objetivo es llegar a MotoGP", soñaba Lorenzo Somaschini en la edad de los sueños.

"Sé que tengo un largo camino por delante, como también debo aprender mucho, porque me falta experiencia. Por ahora iré a correr al Superbike y si todo sale bien, como espero, por ahí puedo ir al campeonato de Brasil. Y de ahí quién dice", decía Lolo a pura ilusión en abril, dos meses antes de ir al Superbike Brasil.

Sus miedos a las caídas

En esa entrevista con el diario La Capital en la que Lorenzo contaba sus sueños y explicaba cómo era subirse a una moto con solo 9 años, una lógica pregunta del periodista Mariano Bereznicki se convertiría, dos meses más tarde, en una consulta cuya respuesta hiela la sangre:

-¿Tenés miedo cuando te caés?

-No, pero al principio lo tuve. Cuando veo que me voy al piso trato de hacerme una bolita y pienso en que no será nada.

El comunicado oficial de Superbike Brasil

Lunes 17 de junio de 2024 – 23:00 horas. SuperBike Brasil anuncia, con gran tristeza y pesar, el fallecimiento del piloto Lorenzo Somaschini este lunes (17/6), a las 19:43. El argentino, nacido en Rosario, fue internado en el Hospital Albert Einstein, en San Pablo, bajo cuidados médicos intensivos y, lamentablemente, no sobrevivió.

La organización de SuperBike Brasil presta total asistencia a la familia del corredor desde el viernes (14/6), cuando el argentino sufrió una caída durante los primeros entrenamientos libres de la Copa Junior, válidos para la 4ª etapa de SuperBike Brasil, en el Autódromo Interlagos. Tan pronto como cayó a la salida de Pinheirinho, el piloto fue atendido rápidamente en el lugar por el equipo médico en una ambulancia de la UCI. Luego fue llevado a la sala de emergencias del autódromo, donde su condición clínica se estabilizó.

Luego de este procedimiento, se hizo un traslado médico a una unidad de soporte avanzado (UCI móvil) del Hospital General de Pedreira, donde permaneció hasta la madrugada del sábado (15/6), siguiendo todos los protocolos médicos hasta el traslado al Hospital Alberto Einstein.

Todos en el equipo SuperBike Brasil están consternados por el evento y expresan sus más sinceros sentimientos a toda la familia y amigos de Lorenzo.

La palabra de su instructor, Diego Pierluigi