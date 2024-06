La elocuente reacción de Messi al tremendo tatuaje que Tinelli se hizo en su honor: “¡No, qué locura!”

Mientras espera por el debut en la Copa América 2024, Lionel Messi brindó una entrevista en la que dialogó mano a mano con Marcelo Tinelli. El mejor jugador del mundo habló de todo con el conductor, el cual lució un particular look y descubrió un tremendo tatuaje en homenaje al 10.

El Cabezón aterrizó en suelo estadounidense con un jugado cambio de look con pelo rosado. Sobre esto, contó: "Es mi pensamiento, soy muy futbolero, creo que esto que hiciste es muy revolucionario. Podrías haber tomado la decisión de irte a Arabia y no sé si hubiese sido este fenómeno que despertaste acá. Todos mirando la MLS, yo me pinté el pelo de rosa en homenaje al Inter Miami".

"¿Me queda bien? ¿Safo?", dijo el conductor. "Sí. Está jugado el color, pero ahora el rosa se lleva mucho. Me sorprendió, pero acá no pasa nada", respondió Messi entre risas. Ante esto, Tinelli retrucó: "Yo vivo allá, no puedo andar todo el día con gorra. Allá la voy a tener que remar. Me comparaban con una de Gran Hermano. Es complicado".

Posteriormente, con el correr de la charla, el conductor tomó nuevamente la posta y realizó una inesperada revelación sobre una promesa pendiente del Mundial de Qatar 2022: "Tengo 64 años y ese momento yo siempre quise que quedara para mí. Era tu momento, pero era el de todos los argentinos. Siempre dije que después del Mundial iba a hacer algo y no lo cumplí por los tiempos. Venía para acá y me decidió a cumplirlo".

"Hoy te la quería mostrar a vos, para que sepas que ese momento yo lo eternalizo como el momento más hermoso de mi vida. Para mí que amo el fútbol, te amo a vos y sos mi gran ídolo. Te lo quiero mostrar para que lo veas a ver qué te parece. El pelo ya me dijiste que medio mal, vamos a ver esto", añadió Tinelli.

Sorprendido completamente y con una sonrisa de oreja a oreja, Messi sentenció: "¡Uh, está recién hecho encima! ¿No? Que locura. Impresionante. Encima es grande ¿eh? Está espectacular. Impresionante. Vi mucha gente que hizo locuras de este tipo. Ese momento fue especial porque se dio... la Copa estaba ahí y me pudo el ir a tocarla y besarla de una vez por todas. Quedó como un momento muy especial. La verdad que es hermoso".