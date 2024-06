El insólito motivo por el que una de las figuras de Perú se bajó de la Copa América

A solo horas de que la Selección de Perú se subiera a un avión con destino en Estados Unidos, se supo que uno de los mejores jugadores del equipo sería baja en la Copa América 2024, cuya Zona A comparte con la Selección argentina, Chile y Canadá. Renato Tapia, mediocampista de 28 años y actual jugador del Celta de Vigo de LaLiga, significa una baja sensible para el conjunto de Jorge Fossati y se ha convertido en noticia por estar envuelto en un gran conflicto con la Federación Peruana de Fútbol (FPF). La suma de dinero que exigía, las razones de la decisión y las críticas que recibió.

La Federación Peruana de Fútbol anunció que Tapia, que desde 2015 representa a Perú y ha jugado un Mundial y dos Copa América, no viajaría a Estados Unidos para una nueva competencia continental por motivos “contractuales y administrativos”. El comunicado oficial publicado en redes sociales era el siguiente: “La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa a la opinión pública que el comando técnico de la Bicolor y el futbolista Renato Tapia acordaron que no lleve a cabo el viaje a la ciudad de Philadelphia hasta superar ciertos temas contractuales y administrativos. Oportunamente la FPF continuará informando sobre el tema”.

Tapia jugó 84 partidos con su selección. (Foto: Transfermarkt)

Pero enseguida el jugador salió a aclarar la situación y a responsabilizar a la Federación, dando pie a un conflicto que escalaría. Resulta que Tapia tiene contrato con el Celta de Vigo de España hasta el 30 de junio de este año y es casi un hecho que el club no le ofrecerá renovarlo, por lo que el peruano aún no sabe en qué equipo continuará su carrera. A raíz de eso, el mediocampista le exigió a la Federación un “seguro contra lesiones” para la Copa América, puesto que el último partido de la fase de grupos es el 29 de este mes y, en caso de sufrir una de gravedad, Tapia, sin trabajo, debería afrontar por sus propios medios su recuperación.

El posteo del jugador, que sirvió como respuesta frente al de la Federación, decía lo siguiente: “Con mucho pesar, les informo que no podré acompañar a la selección en el viaje a Estados Unidos para disputar los próximos partidos. Como es de conocimiento público, el contrato con mi club vence el 30 de junio, y el período de transferencias internacionales es entre los meses de julio y agosto. Participar de los entrenamientos y partidos, bajo ese contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro personal y profesional. Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir”.

¿Cuánta plata exigía?

La decisión del jugador de ausentarse de la Copa América le valió muchas críticas de periodistas de su país y ex jugadores, como Juan Manuel Vargas, que le envió un mensaje contundente: “La selección no se negocia”, declaró. Aunque algunos lo apoyaron y su propio padre salió a hablar en su defensa, asegurando que los futbolistas “deberían hacerse valer”, al poco tiempo se filtró el monto que Tapia le habría exigido a la FPF. Jhonny Baldovino, abogado deportivo, reveló en una entrevista: “Son caros (los contratos), no hay en el Perú, tienes que buscar en el extranjero. No estás hablando de poca plata, estás hablando, más o menos, de entre 80.000 y 100.000 dólares mensuales”.

Luego de conocerse la supuesta cifra, cargaron contra él nuevas leyendas peruanas, como Germán Leguía, que jugó los Mundiales de 1978 y 1982 con la selección de su país: “Esto es horroroso, solo en Perú pasan estas cosas. ¿Dónde se vio que un jugador no vaya a un torneo por falta de un seguro? Gana un huevo de plata como para reclamar tanto, nosotros cobrábamos mil soles y jugábamos siempre y no nos quejábamos tanto”, arremetió. La Selección de Perú debutará en la Copa América ante Chile el viernes 21 de junio, enfrentará a Canadá el 25 y cerrará la fase de grupos, el 29, ante Argentina.

La situación de Renato Tapia llegó hasta España.



Terrible todo esto.pic.twitter.com/ZhiiYgP559 — Pulso Sports Perú (@PulsoSportsPeru) June 12, 2024

Lo cierto es que en Perú esperan que pueda alcanzarse un acuerdo, pero la relación entre Renato Tapia y el presidente de la FPF, Agustín Lozano, no parece poder recomponerse. Mientras tanto, existen rumores que lo colocan como un futbolista de interés para uno de los grandes equipos de nuestro país y hay quienes aseguran que a ello se debió, en realidad, su decisión. “Los últimos rumores llegan de Argentina, desde el entorno de Boca Juniors, donde aseguran que el jugador entra en los planes del conjunto xeneize”, sostiene un medio en Galicia, de donde es Celta de Vigo, su actual club.