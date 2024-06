La aclaración de Barovero tras el rumor de su supuesto retiro del fútbol: “Los que me…”

Marcelo Barovero ha sido uno de los mejores arqueros del fútbol argentino en los últimos 15 años, principalmente por lo que logró con la camiseta de River Plate tras su muy buen paso por Vélez, ya que en 2016 decidió continuar su carrera en el exterior y recién este año regresó al país para vestir los colores de Banfield.

Trapito fue titular con la camiseta del Taladro en gran parte de la temporada, pero en el arranque de la Liga Profesional sufrió una lesión que lo marginó de las canchas y desde la tercera fecha del certamen no suma minutos y fue reemplazado por su compañero Facundo Sanguinetti, quien tuvo grandes actuaciones.

Marcelo Barovero

(Foto: archivo)

Con el parate de la liga por la Copa América, el portero había retirado sus pertenencias de Banfield y comenzaron a circular rumores sobre un posible retiro del fútbol profesional. Según la información que se había rumoreado, Trapito había tomado la decisión de cerrar su carrera y en el equipo del Sur querían convencerlo para que siga.

Los mensajes en las redes sociales hacia Barovero fueron más que positivos. Los hinchas de River le mandaron saludos de agradecimiento porque tienen un enorme recuerdo de él, ya que durante su etapa en el Millonario fue clave para la obtención de títulos muy importantes como la Copa Sudamericana en 2014 y la Copa Libertadores en 2015. Sin embargo, el propio arquero del Taladro desmintió las versiones de punto final para su carrera.

En su cuenta oficial de Instagram, Trapito aclaró que por el momento no definió su futuro: "No he tomado ninguna decisión, los que me conocen saben que tengo la paciencia suficiente para esperar hasta el último segundo y elegir lo mejor", escribió en la red social.