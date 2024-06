Independiente jugará un amistoso ante un rival internacional con un conocido DT argentino

Independiente terminó la primera parte del año mejor de lo que se esperaba. El Rojo jugó su último partido de local frente a Banfield y consiguió su primera victoria en la Liga Profesional, de la mano de Hugo Tocalli, quién apostó a los chicos y le salió a la perfección porque el equipo rindió mejor de lo que lo venía haciendo.

Tras salir victorioso contra el Taladro, el equipo de Avellaneda le dio la bienvenida a su nuevo entrenador, Julio Vaccari, quién llegó en reemplazo de Carlos Tevez luego de su paso por Defensa y Justicia. El entrenador espera con ansias poder tener su debut oficial, pero eso será una vez que finalice la Copa América.

Julio Vaccari en su presentación en Independiente

(Foto: archivo)

En conferencia de prensa, el DT dejó en claro que estaba dispuesto a todo y explicó porque motivo eligió a Independiente a pesar de tener otras ofertas: “Hubo muchas otra propuestas, pero elegí Independiente porque está el olor a sangre. Eso a mí me encanta, lo disfruto”.

El certamen se reanudará el fin de semana del 21 de julio, una vez finalizada la competencia internacional y el Rojo se medirá contra Instituto de Córdoba por la sexta fecha de la Liga Profesional, pero Vaccari podrá ver en acción a sus dirigidos antes porque está previsto que se juegue un amistoso frente a Olimpia de Paraguay, club que dirige Martín Palermo, el 9 de julio en Avellaneda.

Muy probablemente Vaccari tenga que conformarse con lo que tiene y sacar adelante a su equipo como pueda ya que no está asegurado que puedan traerle refuerzos en este mercado de pases. Mientras los directivos no levanten las inhibiciones, no podrán fichar a nadie, aunque eso lo sabía antes de firmar su contrato.