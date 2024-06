La impactante revelación del Kun Agüero: "Me voy a meter en un club, pero como dueño”

Sergio Agüero disfruta sus días y encara nuevos horizontes. El exfutbolista no se quedó quieto tras verse obligado a abandonar la práctica profesional. Se dedicó al stream, preside un equipo de la Kings League, regresó a las canchas de manera amateur, se dedica a sus negocios y ahora incorporará un nuevo vínculo con el fútbol de una manera especial: comprando un club.

La noticia fue confirmada por él mismo en el marco de su participación como comentarista de las finales de la NBA, junto al streamer Coscu. En ese vivo, su compatriota le preguntó si no se veía como DT en algún momento y la respuesta causó sorpresa: "No, yo no. La realidad es que estoy pensando... No lo voy a decir, pero capaz me voy a meter en un club de fútbol, pero como dueño".

Sergio Agüero.

"A lo Beckham", comentó el periodista Miguel Ángel Briseño (que también participaba de la transmisión). En ese momento, Agüero completó: "No voy a decir qué club, pero voy a decir que está encaminado. A mí me gusta poder administrar al club, ayudar, progresar, armar un buen equipo, un buen staff, me gusta más poder ver que un club crezca bien, honestamente".

De esta manera, todo parece indicar que la experiencia presidiendo el club de la Kings League la llevará al fútbol profesional, aparentemente con un club que ya existe, descartando así la generación de una nueva franquicia, por ejemplo, en la MLS de Estados Unidos, uno de los países en los que vive.

Resta saber, en definitiva, de qué club se trata y en qué liga. Puede ser la española, otro de los países en los cuales el exdelantero tiene base y en donde ya hay experiencia de empresarios argentinos propietarios de clubes a los que usan como plataforma de negocios.