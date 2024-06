La fuerte acusación de un jugador de Vélez que quiere River contra Boca y el arbitraje: “Estoy sorprendido, me pareció muy…”

El partido entre Boca Juniors y Vélez terminó con mucha polémica. Por la quinta fecha de la Liga Profesional, los de Diego Martínez se impusieron por 1-0 tras un gol de Edinson Cavani, aunque quedó a un lado la victoria del Xeneize después del clima caliente que hubo con los jugadores del Fortín y las acusaciones contra Fernando Echenique, el árbitro en la Bombonera.

El primero en ir de frente contra el árbitro fue el entrenador Gustavo Quinteros, ya que consideró injusta la roja de Christian Ordoñez. "No tenés la personalidad que tenés que tener", le dijo el DT de Vélez a Echenique, que luego decidió también expulsarlo. Ya una vez terminado el encuentro, el subcapitán del Fortín, Valentín Gómez, habló ante los micrófonos de ESPN y apuntó contra el referí.

El zaguero de Vélez, que es buscado por River, apuntó fuertemente contra Echenique: "Se arma un tumulto donde Cavani me tira un codazo, donde echan injustamente como siempre a uno del equipo que no es de ellos. El árbitro hizo la más fácil me parece, porque echa a uno por lado y se limpia las manos. Me pareció muy soberbio y estoy sorprendido, no salgo de mi asombro: es la primera vez que veo que un árbitro insulta a los jugadores diciéndoles 'cerrá el orto, a quién te comiste'. De AFA tendrían que hacer algo porque cada vez esto viene peor".

Con respecto a la expulsión de Ordoñez, Gómez declaró que no hubo explicación "alguna" para argumentar la decisión que había tomado el árbitro, aunque luego detalló que Echenique les dijo que "arma tumulto y por eso lo echa". Ante esto, cuestionó el fallo arbitral: "Es la primera vez que echan a un jugador por armar tumulto. Si hubiera sido al revés con una amarilla lo arreglaba, pero ya sabemos cómo es el fútbol argentino".

De acuerdo al interés que tiene River en contar con el jugador de Vélez, Gómez le bajó la espuma a los rumores: "No sé nada, ahora en el receso voy a ver qué es lo mejor para mi carrera y tomar una decisión en base a eso". El defensor de 20 años tiene vínculo hasta diciembre de 2026 y su cláusula de salida es de 10 millones de euros.