Rumor bomba en River sobre el futuro de Demichelis tras el 0-2 ante Riestra: “Ya no hay apoyo unánime de…”

River protagonizó un nuevo papelón y se quedó con las manos vacías en su visita al estadio Guillermo Laza. Deportivo Riestra se hizo fuerte de local y consiguió un histórico triunfo ante el Millonario, de la mano de los goles de Alan Barrionuevo y Nicolás Benegas, de penal.

Como consecuencia, una vez más, Martín Demichelis se centró en el ojo de la tormenta. Tanto en las redes sociales como en los alrededores del Monumental, donde aparecieron panfletos pidiendo su renuncia, el director técnico fue señalado por los hinchas como el culpable del momento del equipo.

Mirá el video

Joaquín Bruno, en La Noche de TyC Sports, soltó una bomba sobre el futuro de Micho en el banco de suplentes de River: “La información que recogí después de la derrota es que el apoyo unánime que tenía Demichelis de la dirigencia y la Secretaría Técnica hoy no es tal y que el receso que se viene le puede jugar en contra, no tener una revancha inmediata".

"Y está claro que hay una situación personal que también lo puede llevar al técnico a tomar una decisión drástica, no entrenando, no jugando, no tendiendo la chance de revertir esta situación que hoy es mala y que en River ya la miran de otra manera”, añadió el periodista.

Demichelis sufrió, una vez más, una dolorosa e inesperada derrota.

En contrapunto, otro de los que alzó la voz y se refirió a esta situación fue Juan Cortese. El especialista en el día a día del Millonario se diferenció de su compañero: "No quiero contradecir a nadie. No es la información que tengo la que dice Joaquín, pero obviamente cada uno puede tener hasta versiones distintas de los mismos protagonistas o versiones diferentes de protagonistas distintos".

"Estuve hablando hasta hace un rato para saber cómo estaba el técnico. Me dijeron que está re contra convencido que esto con pretemporada, con elevar niveles individuales bajísimos de esta primera parte del año, con refuerzos y aportando más voces dentro del vestuario se saca adelante. El técnico está convencido que esto se saca adelante", sentenció.