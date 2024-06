La tajante postura de Modric sobre los dichos de Mbappé, la Eurocopa y el Mundial: "No me gusta comparar, pero..."

Luka Modric será una de las principales atracciones de la Eurocopa que inicia este viernes. El futbolista de Real Madrid buscará conseguir el tan ansiado primer título con la Selección de Croacia, con la que disputó la final del Mundial de Rusia 2018 y las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

El talentoso volante tiene experiencia en un Mundial, pero también en Eurocopa. En la última disputada en 2020 fue eliminado en octavos de final por España, justamente el primer rival en la actual edición, contra quien debutará este sábado. En la previa al encuentro, Modric habló del partido y reconoció a su rival, que tiene a varios de sus compañeros en el Madrid.

Mientras recorría el estadio en el que se disputará el partido, a Modric fue consultado por la prensa argentina de ESPN, sobre el debate que instaló Kylian Mbappé en torno a que la Eurocopa era más difícil que el Mundial. Debate que ya fue respondido desde este lado del continente por algunos jugadores de la Selección argentina, como el propio Messi.

Modric habló sin tapujos, lanzando un centro para el lado sudamericano. "No me gusta comparar. En la Eurocopa están las mejores selecciones de Europa, pero en el Mundial están Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, tienes grandes equipos de otros continentes. No me gusta comparar, pero para mí el Mundial es más difícil porque es todo el mundo. Las mejores selecciones de todo el mundo", reconoció.

En ese sentido, agregó: "Puedo entender lo que ha dicho Mbappé porque acá se juntan todos los europeos más fuertes y nos conocemos más, pero para mí el Mundial es más difícil. Cada uno tiene su opinión".