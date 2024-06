El tremendo elogio de Messi a Carboni ¿que lo mete en la Copa América?

Lionel Messi convirtió un doblete (que podría haber sido hat-trick pero le cedió el penal a Lautaro Martínez) y llega de la mejor manera al inicio de la Copa América. El mejor jugador del mundo completó los 90 minutos y terminó siendo, como de costumbre, uno de los más influyentes de la Selección argentina.

Tras el encuentro, todavía dentro de la cancha, el GOAT habló ante los micrófonos de TyC Sports. "Se encontraron con un gol. Eran un equipo que estaban bien parados atrás, cerrado y nos costó. Después, a raíz de los goles, aparecieron los goles y nos volvimos a juntar como lo hacemos siempre", comenzó.

Posteriormente, Messi fue consultado sobre la actuación de Valentín Carboni, quien fue titular y pelea por un lugar en la lista definitiva de la Copa América. El capitán, sin dudarlo, se deshizo en elogios para con el joven futbolista que viene de tener una buena temporada en la Serie A.

"Me parece que tiene un futuro bárbaro. Presente y futuro. Hay que aprovecharlo, así como a muchos de los chicos que vienen con muchas fuerzas. Yo lo había visto en el Sub 20, pero creció muchísimo. Es un jugador diferente, mucho más armado, más formado y con una calidad bárbara", manifestó ¿abriéndole un lugar en la nómina final?

Para finalizar, Messi se refirió al gol con el que empató el marcador luego de un inesperado inicio de partido: "Sí, me quedó ahí. La verdad que no me la esperaba, me la encontré. El arquero me la entregó ahí y nos sirvió para encarrilar el partido porque estaba duro".