El día que Gallardo mordió a Gary Medel y su tremenda frase años después: "Me hubiera gustado pegarle una buena..."

Gary Medel es el nuevo jugador de Boca. El chileno firmó contrato y ya se entrena con el resto del equipo, preparándose para llegar al encuentro del próximo miércoles ante Almirante Brown, por los 16avos de la Copa Argentina. El 22 de septiembre próximo, tendrá la oportunidad de volver a jugar un clásico ante River, un rival que le sienta bien tras haber tenido rendimientos muy recordados por el hincha.

Uno de ellos se produjo el 25 de marzo de 2010 en el Clausura de ese año. Boca ganó 2-0 ante River con dos goles de Medel, que luego se fue expulsado por doble amarilla, tras una dura entrada a Matías Almeyda. Se retiró en medio de una ovación. Ese día, el chileno también fue protagonista por su pelea con Marcelo Gallardo.

El cruce se produjo promediando el minuto 24 del segundo tiempo, cuando Boca ya iba 2-0 arriba. Medel y Gallardo comenzaron a insultarse y a empujarse con el pecho. La temperatura fue subiendo y el capitán de River le dio un cabezazo. El chileno respondió con un empujón en la cara, y el Muñeco respondió mordiéndole el dedo índice.

Tiempo después, en 2014, el extécnico de River que aún no asumía realizó una entrevista con el diario deportivo El Gráfico, en la que le preguntaron por distintos cruces que tuvo en superclásicos. Sobre el que tuvo con Medel, le preguntaron por qué lo había mordido. La respuesta fue: "Mirá: si a alguien me hubiera gustado pegarle una buena trompada en un partido fue justamente a Medel. Tenía malas actitudes".

A Gallardo le preguntaron cuáles eran esas malas actitudes y agregó: "Irrespetuoso… No se cuentan todas las cosas que pasan dentro de una cancha, pero me puso el dedo en la boca, una actitud de mierda, entonces se lo podía sacar de dos maneras: con una trompada o mordiéndolo. Igual no lo agarré de lleno…"