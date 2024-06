Con un inesperado video, Centurión tuvo su reaparición pública

Días atrás, Ricardo Centurión encendió las alarmas del mundo Vélez. Fabián Berlanga, presidente de la institución de Liniers, fue el encargado de dar la noticia sobre la desaparición del futbolista, quien estuvo incomunicado y sin presentarse en el club durante más de una semana.

El directivo, en charla con radio La Red, contó: “No sabemos nada de Centurión. Desapareció de un día para otro, estamos preocupados. Lo estamos intentando ubicar por Google Maps. Cortó el teléfono y no podemos localizarlo. Hace más de 10 días que desapareció”.

Tras la preocupación que se generó en torno a la situación, Centurión reapareció y su exrepresentante fue el encargado de revelar detalles. En su diálogo con ESPN, Eduardo Rossetto manifestó: "Textualmente me dijo: ‘no sé porqué desaparecí estos días. Hay veces que se me vuela el balero un poco, pero estoy bien y quiero volver a jugar. No sé si desaproveché la chance, fíjate qué podés hacer por mi’".

Mirá el video

En las últimas horas, por primera vez desde lo sucedido, el exjugador de Boca y Racing tuvo su reaparición pública. Desde una terraza, el futbolista se filmó exhibiendo una campera retro de su club, idéntica a la que utilizó Bizarrap, reconocido hincha de Vélez, en su última producción.

“Acá tengo la campera, la verdad es una locura. Buenísima. La que usó el Biza en el video, con el escudo de Vélez. Terrible. De parte de Ricky Centurión”, soltó el hombre de 31 años en un audiovisual que fue publicado en la cuenta que se encarga de vender dicha insumentaria.