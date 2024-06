Con 11 años, Thiago Messi reveló su deseo como futbolista en su primera entrevista: "Quiero jugar en..."

Muchas veces Lionel Messi confesó que no presionaría a sus hijos en torno a la práctica del fútbol como deporte, sino que debería ser una decisión de ellos mismos. Evidentemente, es la de Thiago Messi, que demuestra tener el sueño de ser futbolista profesional. En principio, se encuentra en la Academia del Inter Miami y a sus 11 años empieza a ganar notoriedad.

El hijo mayor de Lionel Messi integra el equipo Sub 12 del Inter Miami, que disputó un torneo juvenil organizado por la liga de España en la ciudad de Orlando, Florida, de la cual participaron otras instituciones como la Real Sociedad, Real Madrid y el Barcelona. Junto a Thiago Messi también jugó Benjamín Suárez, el hijo de Luis.

Mirá el video

En el medio del torneo, un periodista español entrevistó a Thiago Messi, que ante los micrófonos por primera vez dejó varios títulos. El primero está relacionado con su expectativa como futbolista, sobre a qué selección le gustaría representar, teniendo en cuenta que nació en España. "Con la de Argentina... Nací en España, sí. Pero no creo que me puedan convencer”, reconoció ante la insistencia del reportero.

"En otro pasaje, contó: "No me importa mucho cómo es el gol, pero me encantaría marcar algún gol (en el torneo). Le pego con la derecha, con la izquierda no soy muy bueno, no he salido a mi padre. A veces practico con la izquierda”.

Luego, se animó a elegir entre Erling Haaland y Kylian Mbappé: : "La verdad que cada uno tiene sus cosas mejores, pero si tengo que elegir uno me parece que me quedo con Haaland. Siempre me gustó".

Finalmente, respondió sobre cuál es el gol que más le gustó de su padre y sorprendió con la respuesta, al elegir uno que Messi marcó cuando el niño aún no había nacido. "Probablemente el de cabeza en la final de Champions League contra el Manchester United", contó, en referencia al gol en la final de Roma 2009.