Semana clave para Gimnasia y Esgrima

Tras el empate 2-2 ante Almagro del sábado, Gimnasia y Esgrima inició una mini pretemporada en Potrerillos con la intención de prepararse física y futbolísticamente de cara a la segunda rueda de la Primera Nacional, en donde se terminarán de definir los ascensos y los clasificados al reducido. Para llegar de la mejor manera a esta etapa, Ezequiel Medrán comenzará a delinear al plantel que irá en busca del gran objetivo.

El Lobo volverá a las canchas el 22 de junio ante Defensores de Belgrano en condición de visitante, por lo que aún restan varios días de trabajo para aceitar la idea de juego del nuevo entrenador Blanquinegro, que ya cosechó dos triunfos y un empate desde su llegada al Parque General San Martín.

Gimnasia y Esgrima continuará con los trabajos en Potrerillos bajo las órdenes de Ezequiel Medrán. (Prensa GyE)

Uno de los grandes dolores de cabeza que tiene el entrenador de Gimnasia proviene desde su propio arco, ya que las actuaciones de Luis Ojeda no terminaron de convencer (no estuvo en las últimas presentaciones) y este será uno de los puestos a reforzar en este mercado de pases invernal, aunque no será un asunto sencillo de resolver.

Si bien aún restan definir algunos detalles, los otros futbolistas que tienen un pie y medio afuera del Lobo serían Franco Sbuttoni (llegó a principios de año), Juan Ignacio Vieyra, Ezequiel Bonacorso y Mateo Montenegro. Por su parte, Nicolás Rinaldi, mediocampista que arribó en enero, era otro de los integrantes de esta lista, aunque sus buenas actuaciones en los últimos partidos le permitieron tener una segunda oportunidad en el Mensana.

Finalmente, Lucas Castro se jugará su futuro en Gimnasia y Esgrima en los próximos días. El ex Huracán y Gimnasia de la Plata ingresó bien en el último partido y extendió su crédito en el equipo. Además, la dirigencia deberá empezar a moverse en el mercado de pases para reforzar puestos claves y continuar soñando con el ascenso.