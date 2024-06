Adiós a una leyenda: Gastón Revol se retira del Rugby Seven

Tras haber marcado una época dorada en la historia del Seven, Gastón Revol se despidió a lo grande del formato reducido luego de haber disputado la Gran Final de Madrid, en donde el seleccionado argentino logró un histórico segundo puesto al caer en la final frente a Francia.

Revol marcó un antes y un después en Los Pumas Seven, convirtiéndose en el jugador que más etapas jugó a lo largo de la historia con el representativo Albiceleste (106 en total). El back cordobés no solo ostenta ese increíble registro, sino que también superó la barrera de los 1000 puntos convertidos en el Seven de Hong Kong, siendo el segundo Puma en lograrlo, detrás de su actual Head Coach, Santiago Gómez Cora.

Tras la disputa de la etapa final en Madrid, Revol escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales, en donde anunció que hará todo lo posible por estar presente en los Juegos Olímpicos de París, en donde buscará volver a quedarse con una medalla, tal como ocurrió en Tokio 2021.

En el comunicado, Gastón Revol comenzó diciendo: "Después de 15 años me tocó jugar mi último torneo del Seven Series y despedirme de este mundo de sueños. Sueños cumplidos de a montones y habiendo transitado un camino lleno de momentos, buenos y malos, que fueron puro aprendizaje y que quedarán grabados para siempre en mi corazón.Puedo dar fé de que todo es posible con trabajo, convicción y compromiso, TODO! Por más difícil e imposible que parezca!".

Gastón Revol fue el jugador argentino que más etapas jugó (archivo MDZ)

Luego aclaró: "Que importante será poder transmitírselo a los más chicos, para q se animen a soñar en grande y peleen siempre por eso q tanto desean! Ojalá que nuestro equipo haya sido, y sea siempre, ejemplo de eso. Hoy quiero agradecerle a la vida por haberme puesto en este lugar que tan feliz me hizo durante tantos años".



Tras mencionar a sus grandes pilares, Revol destacó: "Solo queda un último sueño con esta camiseta y, como hice toda mi vida, voy a dar todo lo que esté a mi alcance para poder cumplirlo! Paris 2024 entre ceja y ceja".

A la espera de lo que puede llegar a ocurrir con Rodrigo Isgró y su sanción, Gastón Revol se despidió del Circuito Mundial Seven tras quince años y ahora aspira a competir en un Juego Olímpico para ponerle un broche de oro a una carrera magnífica.