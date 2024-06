"Me costó no aceptar la oferta de Boca para ser el DT, las charlas fueron interesantes"

En marzo del 2023, la dirigencia de Boca entendió que necesitaba un cambio de rumbo en la dirección técnica, principalmente por el flojo rendimiento que venía demostrando el equipo. Tras el paso de Sebastián Battaglia, el destituido fue Hugo Ibarra, dos hombres de la casa con mucha trayectoria como jugadores.

En ese momento, Juan Román Riquelme y compañía entendieron que era necesario un cambio de estrategia para Boca, evitando la contratación de otro "hombre de la casa" para cederle la dirección técnica a un hombre con experiencia. El primero de los nombres que se puso sobre la mesa y por el cual más se intentó, fue el de Gerardo Martino, que venía de dirigir la Selección de México en el Mundial de Qatar. El Tata terminó diciendo que no, y el contratado finalmente fue Miguel Almirón.

Este miércoles, Martino fue entrevistado en Miami por la señal de TyC Sports, donde brindó detalles de por qué decidió negarse a asumir en el banco de Boca. "Lo pensé mucho, esta vez sí. Yo estaba sin trabajo y en un momento cercano a esta posibilidad. Con el paso del tiempo uno va viendo que la opción que te gusta mucho es como la última. Lo pensé porque las charlas fueron interesantes, obviamente no profundizamos porque ellos necesitaban una respuesta rápida y yo traté de ser lo más rápido posible. Me costó no aceptar", confesó.

Luego, contó qué lo motivaba para asumir: "El hecho de dirigir, por más que el recorrido sea muy extenso, siempre te dan las ganas hacerlo en un grande de Argentina como Boca. Siempre tiene su atractivo, lo que pasa es que si a lo mejor te agarra con 20 años menos, analizás un poco menos. Si te agarra con esta edad analizás un poco más los pro y contra".

Finalmente, sobre los motivos del no, señaló: "También la situación personal, de dónde venía y cómo estaba, si al 100 por ciento. No son lugares para trabajar al 99 por ciento porque demanda mucho en los partidos, en la semana, en el adentro, en el afuera y uno tiene que estar con mucha certeza desde todos lados", sentenció.