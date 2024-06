La tajante postura de Oldrá sobre los puntos que le descontaron a Godoy Cruz: "Se han equivocado, te sacan..."

Godoy Cruz cerró su semestre como local, pero con una localía atípica, sin su gente, con un estadio Malvinas Argentinas prácticamente vacío, solo con la presencia de jugadores, cuerpos técnicos y dirigentes. Esto se debió a la dura sanción que sufrió el club tras los incidentes que se produjeron en el mismo estadio en el encuentro en el que el Tomba enfrentó a San Lorenzo, que no pudo finalizar por los disturbios.

Además de la localía sin público, en la resolución en la que sancionan a Godoy Cruz se habla de una quita de tres puntos. Específicamente, expresa lo siguiente: "Se dispone la deducción de tres puntos de la tabla de posiciones general de la competición al Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba".

Fue fácil identificar que al Tomba le iban a descontar 3 puntos en este torneo y luego en la general, pero para Daniel Oldrá, el entrenador del equipo, no es así, y justificó su postura luego del empate ante Rosario Central este miércoles. "Lo que te sacan es de la general no del torneo. Se han equivocado, pero el Tribunal de Disciplina dice a la general, no al campeonato. Si después lo quieren poner así es otra cosa, pero en este torneo hoy tenemos 3 puntos y hay que ver qué va a pasar con los de San Lorenzo, que seguramente se va a terminar jugando", sentenció. Los tres supuestos puntos que Oldrá dice se deben a tres empates y una derrota en los cuatro partidos que terminaron de disputar. Se adeuda la definición sobre el partido ante el Ciclón.

Luego, se refirió a los acontecimientos que sucedieron en aquella oportunidad: "Sobre los hechos que hemos tenido no hace falta que especifique más. Por supuesto que es muy triste porque termina pagando el club y los futbolistas, que les han sacado tres puntos, después de lo que ustedes ven que cuesta tanto ganar un partido. Pero no me corresponde a mí desde este lugar quejarme".

Luego, se refirió a las sensaciones por jugar sin público: "Es difícil para el futbolista porque estás todo el tiempo esperando a la gente. Hay muchas situaciones en el fútbol que suceden por el aliento del fútbol. Jugar un partido así nos pareció por momentos que era un partido amistoso. Es lo que tenemos y en lo que nos tenemos que preocupar, yo por lo menos, de que mi equipo juegue mejor".