La frase elocuente con la que Messi descartó su participación de los JJ.OO.: "A esta edad no estoy para..."

Javier Mascherano está armando un equipo competitivo para que la Selección argentina se presente en los Juegos Olímpicos de París 2024. Para eso, no solo disputa con los clubes europeos la posibilidad de ceder a los jugadores, sino también habló con algunos campeones del mundo para que sean los tres mayores.

Con la confirmación de Nicolás Otamendi y Julián Álvarez, a Mascherano le queda un lugar para los mayores y si bien se habla de Emiliano Martínez, no fueron pocos los que especularon con ver a Lionel Messi en una nueva cita olímpica. Sin embargo, el propio capitán de la Selección de encargó de descartarlo.

En una entrevista que brindó con el periodista Martín Arévalo para la señal de ESPN, Messi reconoció contactos con el entrenador. "Hablé con Masche y la verdad que los dos entendimos la situación", señaló.

"Es un momento difícil porque ahora esta la Copa América. Serían dos, tres meses seguidos de estar fuera del club y sobre todo a esta edad no estoy para jugar todo. Tengo que elegir bien los momentos y creo que sería demasiado hacer dos torneos seguidos", justificó, en lo que parece ser un no.

Luego, contó sus sensaciones por haber vivido esa experiencia con el oro Olímpico del 2008. "Tuve la gran suerte de estar en un Juego Olímpico, de haberlo ganado junto a Masche. Es una experiencia, una de las más lindas para mí, a nivel deportivo. Juegos Olímpicos, Mundial Sub 20, son recuerdos que no me los olvido nunca más", confesó.

En ese sentido, agregó: "Fue espectacular haber tenido la suerte de vivirlo. Ojalá que a todos los chicos que les toque ir lo disfruten de la manera que lo disfruté yo y que lo vivan mucha porque es especial. Los Juegos Olímpicos tienen algo especial y son diferente a todo".