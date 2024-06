Los Pumas 7s no pierden la esperanza: la estrategia para tener a Rodrigo Isgró en los JJOO

La temporada 2023-24 de Los Pumas 7s no terminó como merecían. En el Seven de Madrid, una suerte de Copa del Mundo, perdieron la final ante Francia y debieron conformarse con un subcampeonato, pese a que habían sido el mejor equipo del año y habían alzado tres trofeos (World Rugby modificó el formato este año, otorgándole el título de “campeón” al ganador en Madrid y no al primero de la tabla anual, como había ocurrido históricamente). Pero, además de la frustración deportiva, también recibieron una pésima noticia, como fue la sanción de cinco partidos a Rodrigo Isgró. El jugador se expresó sobre la situación y la Unión Argentina de Rugby (UAR) contrató a un abogado neozelandés con la esperanza de reducir la pena, lo que podrían conseguir gracias al seleccionado de 15.

Por el momento, Isgró no podría jugar hasta una hipotética final de JJOO. (Foto: @aplenorugby)

Rodrigo Isgró recibió una sanción disciplinaria a raíz de un violento contraruck que ejecutó ante los franceses en la última jugada de la final de Madrid, cuando el resultado ya le otorgaba el título a los galos. Fue expulsado del partido y, días más tarde, se conoció que World Rugby lo sancionaba con 10 partidos, aunque luego reduciría el número a 5. El castigo implica que el mendocino, figura de Los Pumas 7s y elegido mejor jugador de la disciplina, se ausente (como mínimo y en el mejor de los casos) hasta una hipotética final en los Juegos Olímpicos de París, la próxima competencia que tendrán Los Pumas 7s, entre el 24 y el 30 de julio. Por eso, la magnitud del problema. Y por eso, la particular estrategia que usará la defensa de Isgró para lograr que esté en la cita.

Isgró diálogo con Scrum ESPN y reveló que la cantidad de partidos resultó para él una gran sorpresa. Y aseguró que habían sido días duros, con “dolores de panza”, pero también muchos mensajes de apoyo. “Fue una jugada en la que no me considero que estaba enojado en ese momento, ni que fue una reacción de enojo. Fue una reacción por algo que recibo. Es un segundo que no pensás. Soy consciente de que me equivoqué, que cometí un error. No estoy contento con esa acción, pero me sorprendió la cantidad de fechas”, expresó. Y cuando le consultaron si había posibilidades de que la suspensión fuera reducida nuevamente, se sinceró: “No lo sabría decir. Todo depende. Como vamos a apelar, también cambia un poco la resolución”. Es que la UAR tiene un plan que podría ilusionar al rugby argentino.

¡Todos unidos! ??uD83EuDD1D



Rodrigo Isgró todavía está a la espera de la resolución tras la tarjeta roja que sufrió frente a Francia, en la final de Madrid. Mientras tanto, muchos jugadores mostraron su apoyo para el mendocino. uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83DuDCAA pic.twitter.com/I7SeKxZ3os — ScrumRugby (@ScrumESPN) June 9, 2024

La estrategia de la UAR

La Unión Argentina de Rugby espera al menos una de dos posibilidades: que la sanción sea reducida o que pueda cumplirla en el seleccionado de 15. La primera resulta poco probable; o, al menos, el hecho de que se levante la sanción completamente (hay expectativa respecto a bajarla de cinco a tres encuentros). Y la segunda puede ser la gran apuesta. Como Rodrigo Isgró fue parte del plantel mundialista que estuvo en Francia 2023, la UAR puede argumentar que el mendocino es un “jugador elegible” por Felipe Contepomi para jugar en Los Pumas. De lograrlo, tal vez pueda cumplir, en la ventana de julio y con dicha camiseta, tres de las cinco ausencias que le corresponden.

Con ese fin es que la UAR contrató a Aaron Lloyd, un abogado neozelandés especializado en este tipo de situaciones. Fue el responsable de que a Juan Cruz Mallía, fullback de Los Pumas, le redujeran a dos partidos la sanción que había recibido luego de un golpe a Grant Williams, de Sudáfrica, en el Rugby Championship 2023. El cordobés, finalmente y gracias a la apelación, pudo cumplir su castigo en los dos partidos previos al Mundial de Francia y estuvo presente en el duelo ante Inglaterra por la primera fecha. Además, trabajó en otros tres casos de jugadores argentinos: con Nicolás Sánchez en 2017, con Pablo Matera en 2018 y con Facundo García Hamilton, parte del seleccionado argentino M20, el año pasado.

uD83DuDDE3? Rodrigo Isgró habló en exclusiva con Equipo Scrum y dio detalles de la cantidad de mensajes de afecto recibidos tras recibir la sanción de World Rugby luego de la fase final de Madrid.



? Mirá Equipo Scrum en STAR+.#ESPNEnStarPlus pic.twitter.com/nnsWBCim6c — ScrumRugby (@ScrumESPN) June 11, 2024

Del lado argentino la esperanza está puesta, no tanto en que levanten la sanción, sino en que Rodrigo Isgró pueda utilizar los duelos frente a Francia (el 6 de julio en Mendoza y el 13 en Buenos Aires) y Uruguay (el 20 en Maldonado) como parte de su castigo. No es común que un atleta cumpla una sanción en otra disciplina, pero tampoco, imposible. La World Rugby es la entidad que rige tanto el Seven como el rugby de 15, por lo que en caso de demostrar que Isgró también es parte de la consideración para Los Pumas, la UAR podría lograr su cometido. Un caso similar y recordado tuvo lugar en 2023, cuando el capitán de Inglaterra Owen Farrell fue suspendido en su club, Saracens, y cumplió su sanción en una fecha en la que en realidad no habría estado presente, justamente, por estar con el seleccionado inglés. El panorama es complejo y poco predecible, pero Los Pumas 7s confían en tener a su gran figura para los Juegos Olímpicos. Y Rodrigo Isgró espera poder cumplir su sueño. Aunque, de todos modos, aseguró con templanza: “Va a ser lo que tenga que ser y si es lo mejor o lo peor, es porque la vida me tiene preparado esto para mí”.