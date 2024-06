Daniel Vila explicó por qué decidió contratar a Sebastián Villa pese a su situación judicial: “No es justo que…”

La noticia sobre la llegada de Sebastián Villa a Independiente Rivadavia generó una fuerte repercusión, no solamente en Mendoza, teniendo en cuenta los diferentes problemas judiciales que tuvo y todavía tiene el colombiano, quien cumple con una condena y podría tener una segunda que pondría en riesgo su libertad.

Mirá el video

Ante esto, Daniel Vila habló al respecto y explicó los motivos por los que decidió negociar con el delantero: "Villa está cumpliendo con la justicia, habla bien de él. Todos cometemos errores en la vida, está bien que tenga otra oportunidad. No es justo que tenga doble castigo. Todos tenemos la posibilidad de trabajar".

"Si Independiente le da la posibilidad a Villa de recuperarse deportiva y socialmente, es un buen ejemplo", sostuvo el presidente de la Lepra en diálogo con Súper Mitre Deportivo, donde aseguró: "Me pareció una persona humilde, respetuosa. Tuvo un mal momento, eso no quita que no tenga la posibilidad de reinsertarse en la sociedad".

De igual manera, descartó que todo esté cerrado aunque sí muy cerca de que se concrete la operación: "Con Villa y su representante estamos negociando. Aún no es jugador de Independiente. La negociación no está cerrada pero está avanzada. Está cerca. Es un jugador de elite, un fuera de serie. Es un elogio para Independiente".

En las últimas horas, la organización mendocina "Ni Una Menos" expresó su repudio ante la posible contratación del jugador colombiano y solicitó a titular del club mendocino que revirtiera la decisión. En un comunicado, afirman que el dirigente subestima la gravedad del caso, no se ha reparado el daño causado, y piden al club reconsiderar la incorporación del jugador al plantel.