Toti Pasman destrozó al Pollo Álvarez por una picante pregunta a Messi: “Me pareció lamentable, de una bajeza total”

En la previa a la Copa América que va a comenzar el 20 de junio, Lionel Messi ofreció una extensa entrevista con el periodista Joaquín "Pollo" Álvarez, con quien no solo habló de fútbol sino también de algunas facetas de su vida íntima. Entre esos temas, el periodista preguntó sobre las críticas de sus colegas hacia él, insinuando que tenía sus nombres y asegurando que los "odia". Sin embargo, ahora esas preguntas tuvieron repercusión y ahora Toti Pasman salió a cruzarlo.

"Yo te lo pregunto esto porque yo los odio. Te quiero decir, los odio. Vos ya sabés que soy messista. Los odio. ¿Hay perdón para los que te mataron o mataron al grupo? No estoy hablando de una crítica, sino de los que mataron sin miedo o justificación", preguntó Álvarez en la entrevista.

Mirá el video

En su respuesta, Messi insinuó que él era indiferente, que la familia es la que verdaderamente sufre y analizó también que hubo un cambio de postura de la prensa para con la Selección, más allá de las victorias. No contento con la evasión a la polémica de Messi, insistió: "No te enganchás, pero si te pasa... no quiero nombres... pero si ves un panqueque que está diciendo Messi no se qué...". En ese momento fue interrumpido por el 10 que aseguró que se reía pero que había muchos. A lo que Álvarez respondió: "Te reís. No decis nada pero hay un montón. Yo tengo los nombres, sé quienes son".

Este lunes y ya con el partido de la Selección argentina consumado, uno de los periodistas que salió a responsarle a Álvarez es Toti Pasman, probablemente uno de los más identificados con las críticas al equipo, que quedó expuesto con la célebre frase que le dijo Diego Maradona cuando era entrenador y por la secuencia con Di María y su esposa.

"A mi no me gusta hacer periodismo de periodistas. Cuando me tocan salto, esta vez no me nombraron pero me sentí aludido. No me gustó una parte de la nota que le hizo el Pollo Álvarez a Messi. Lo digo como periodista. No me puedo quedar callado. No me gustó la parte en la que se tira contra los periodistas", comenzó.

Mirá el video

"¿Pollo no sos periodista vos? Yo te vi conducir un programa periodístico. Para quedar bien con Messi decís que los odias. Messi, divino, diciendo que estaba todo bien. Y vos seguías con los 'hay nombres'. Quería que mencione Flavio Azzaro, Toti Pasman, Leo Farinella, Nico Distasio, por mencionar algunos", agregó.

Luego, Pasman defendió de su postura sobre el 10: ".Por criticar a la Selección yo no me siento panqueque. Yo cometí un error con lo de Di María, le pedí disculpas porque fue grotesco. Pero sigo pensando lo que dije cuando Messi perdió tres finales y para mi él las jugó mal. Eso no significa que sea panqueque. Me quieren vender cuatro mundiales brillantes de Messi hasta Qatar y resulta que en Qatar metió el doble de goles que en los otros cuatro. Cómo iban a ser buenos los otros".

En ese sentido, agregó: "El periodista está para criticar, no para tirar centros ni homenajes. Lo podés hacer si queres. Yo un poquito conocía a la familia Messi. Conmigo eran divinos hasta que yo lo critiqué después de la final del 2015 y listo. Moriste. Por eso te da la nota Pollo, porque sabe que le vas a tirar centros. Pero no te creas que sos amigo de Messi".

Finalmente, Pasman concluyó: "Te digo la verdad, no tengo nada contra el Pollo Álvarez, pero esto que hizo con Messi me pareció de una bajeza total, de ir a quedar bien con Messi queriendo matar a colegas, queriendo dejarlos mal parados, diciendo que los odia… Me pareció triste. Me pareció lamentable”.