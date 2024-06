La inesperada confesión de Cuti Romero tras su asistencia de lujo a Di María: “Como defensor hay que…”

La Selección argentina que dirige Lionel Scaloni comenzó de la mejor manera el primer amistoso de cara a la Copa América de Estados Unidos 2024. Con un golazo de Ángel Di María, la Albiceleste se impuso por 1-0 frente a la Selección ecuatoriana, en un encuentro que fue muy friccionado y que tuvo pierna fuerte por varios momentos.

Muchos jugadores de la Albiceleste podrían estar en el podio, pero sin dudas uno de los mejores fue Cristian Romero, que no solo se destacó en la defensa, porque también lo hizo en ataque. El zaguero central que juega en el Tottenham de Inglaterra, enganchó y le dio una asistencia de lujo al Fideo para que defina y anote el único gol del encuentro contra los ecuatorianos.

Una vez finalizado el partido, Di María habló mano a mano con TyC Sports y se mostró sorprendido por lo que hizo su compañero y también confesó que no se esperaba que esa pelota le iba a llegar. "Nunca pensé que me la iba a dar porque el enganche que metió fue terrible, la verdad que contento por el gol. Creo que hicimos un gran partido y merecimos la victoria", expresó el futbolista del Benfica que disfruta sus últimos partidos con Argentina.

Lionel Scaloni también habló sobre el defensor, lo elogió pero también lo advirtió: "Hay veces en la que le decimos que no vaya al Cuti pero él va igual. Ese es caso creo que sacó su gen, que lo tenía de cuando estaba en el Atalanta, que agarraba y hacía esas cabalgadas y retiene eso. El Cuti es, y la mayoría lo tiene, ese potrero que hay veces que no lo podes contar y es este caso nos da sus frutos en un montón de ocasiones. Nosotros bajo ningún contexto se la queremos cortar, lógicamente que hay momentos del partido donde se tendría que controlar pero por esta jugada no le puedo decir mucho".

Por último, el Cuti Romero dio su versión de lo que sucedió en la jugada del gol: "Son momentos, justo había ido a presionar, se la doy a Fide y por eso pasé. Me quedé, después Rodri me dio un lindo pase y justo lo escuché a Fideo que pasaba así que se la dejé, que no es mi fuerte pegarle y menos de zurda, así que se la dejé al Fide y por suerte terminó en gol. Son momentos que si sirvió para hacer un gol pero bueno, obviamente que como defensor muchas veces hay que ahorrarse porque el equipo muchas veces queda mal atrás y seguramente son buenas cosas pero si salen mal habría responsabilidad mía".